Μόνικα Μπελούτσι – Τιμ Μπάρτον: Χώρισαν έπειτα από 3 χρόνια σχέσης

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τιμ Μπάρτον και η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι ανακοίνωσαν σήμερα τον χωρισμό τους μέσω επίσημης δήλωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες υπογράμμισαν πως «με μεγάλο σεβασμό και αμοιβαία αγάπη η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», επιβεβαιώνοντας με ώριμο τρόπο το τέλος της σχέσης τους.

Ο Μπάρτον, γνωστός για θρυλικές ταινίες όπως ο «Σκαθαροζούμης», ο «Ψαλιδοχέρης» και ο «Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρη», και η Μπελούτσι, πρωταγωνίστρια σε φιλμ όπως η «Μαλένα» και το «Μη αναστρέψιμος», γνωρίστηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière στη Λυών, τον Οκτώβριο του 2022. Εκεί η ταλαντούχα ηθοποιός απένειμε στον σκηνοθέτη το βραβείο για τη συνολική προσφορά του στην έβδομη τέχνη.

Καλλιτεχνική συνεργασία μετά τη γνωριμία

Η γνωριμία αυτή οδήγησε σε μια σημαντική καλλιτεχνική συνεργασία, με τη συμμετοχή της Μπελούτσι στη νέα κινηματογραφική δουλειά του Μπάρτον, «Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2024.

Στην ταινία αυτή, η οποία αποτελεί δυναμική συνέχεια της πρώτης, μακάβριας κωμωδίας του σκηνοθέτη το 1988, η Μπελούτσι υποδύεται τη Ντελόρες, ένα κακό πλάσμα που θυμίζει Φρανκενστάιν και επιδιώκει να εκδικηθεί τον πρώην σύζυγό της, τον Σκαθαροζούμη – ρόλο που ερμηνεύει ο Μάικλ Κίτον.

Το φιλμ «Beetlejuice Beetlejuice» σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία στο βορειοαμερικανικό box office, με εισπράξεις που άγγιξαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική δύναμη του ζευγαριού, παρά το τέλος της προσωπικής τους σχέσης.