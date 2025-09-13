Τάσος Γουδέλης: Πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου

Έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών, ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο στενός του συνεργάτης και ποιητής Κώστας Μαυρουδής.

Τη θλίψη του για τον θάνατο του συγγραφέα εξέφρασε στα social media πλήθος κόσμου από τον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων, ανάμεσά τους και ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος.

Ο Τάσος Γουδέλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Από το 1982 συνεργαζόταν με τον Κώστα Μαυρουδή στην έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού «Το δέντρο».

Είχε γράψει θεωρητικά βιβλία για τον κινηματογράφο και είχε διδάξει Ιστορία Κινηματογράφου και τεχνική σεναρίου σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπήρξε παραγωγός και συνεργάτης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών για τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία, ενώ συνεργάστηκε με το ένθετο «Βιβλιοθήκη» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» ως κριτικός ξένης, κυρίως, λογοτεχνίας.

Είχε σκηνοθετήσει τέσσερις ταινίες μικρού μήκους, είχε γράψει έξι συλλογές διηγημάτων και το μυθιστόρημα «Οικογενειακές ιστορίες» (Κέδρος).

Η Π.Ε.Κ.Κ. αποχαιρετά τον Τάσο Γουδέλη

Tην ώρα που το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους «τρέχει» την 48η διοργάνωσή του στη Δράμα, ο βίος ενός από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του, του Τάσου Γουδέλη, σταμάτησε. Δεν ήταν μόνον ένας από τους πρώτους που στάθηκαν με κάθε τρόπο (ετήσια παρουσία, συμμετοχή σε κριτικές επιτροπές, συμμετοχή ως διαγωνιζόμενος) δίπλα σε κάθε βήμα του Φεστιβάλ, αλλά πριν απ’ όλα υπήρξε ένας σημαντικότατος χειριστής της σκέψης και του λόγου.

Ως κριτικός κινηματογράφου και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.) μερίμνησε πάντα για την ανάλυση θεωρητικών ζητημάτων της έβδομης τέχνης, με τη γραφή ως κύριο όπλο του. Η ιδιαίτερη καλλιέπεια των κειμένων του ήταν αυτή που του χάριζε την εκτίμηση όλου του κινηματογραφικού χώρου και από μια στιγμή και μετά και του λογοτεχνικού. Συνεκδότης, μαζί με τον Κώστα Μαυρουδή, του περιοδικού «Δέντρο», όπου φιλοξενήθηκαν τα κριτικά του κείμενα, πέρασε ευδοκίμως και στο χώρο της συγγραφής. Με πρώτο βιβλίο του τα «Αρπακτικά», η συνέχεια του επεφύλασσε τη βράβευση με το Κρατικό βραβείο διηγήματος και το βραβείο διηγήματος του περιοδικού «Διαβάζω» για τη «Γυναίκα που μιλά». Ξεχωριστή θέση στην ελληνική λογοτεχνία πήραν και οι έξοχες «Οικογενειακές ιστορίες», μια μεστή άσκηση σύγχρονης γραφής, όπως και άλλα συγγραφικά του πονήματα.

Η Π.Ε.Κ.Κ. αποχαιρετά έναν άνθρωπο που ως τις τελευταίες του στιγμές συμμετείχε ενεργά, με προσωπική παρουσία και συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλιά της, και έδειξε τον τρόπο με τον οποίο ένας δημιουργός -είτε ως συγγραφέας είτε ως κριτικός- γνωρίζει να τιμά το πιο αιχμηρό όργανό του, τη γραφή.

Δημοσθένης Ξιφιλίνος

Γενικός Γραμματέας

Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.)