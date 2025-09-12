Piraeus Port Film Festival 2025: Πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Με μία λαμπερή τελετή έναρξης και πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών», ξεκίνησε χθες, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη διοργάνωση του Piraeus Port Film Festival (PPFF), υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου. Το φεστιβάλ διαρκεί έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.

Στην Κεντρική Σκηνή παρευρέθηκαν προσωπικότητες του πολιτισμού επίσημοι και θεατές, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη του κινηματογράφου, με παρουσιαστές την Ελένη Βαΐτσου και τον Αλέξανδρο Χούντα.

Την τελετή έναρξης άνοιξε με χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Πρέσβης της Δανίας σε Ελλάδα και Κύπρο Fabricius Andersen, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Λίνα Φούντογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων – Creative Greece (ΕΚΚΟΜΕΔ) Λεωνίδας Χριστόπουλος, καθώς και ο Δανός σκηνοθέτης και επίτιμος καλεσμένος, Nikolaj Arcel.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας «The Promised Land», παρουσία του δημιουργού της, Nikolaj Arcel, στο πλαίσιο του αφιερώματος Danish Tribute, αναδεικνύοντας τους δεσμούς του Φεστιβάλ με τον σύγχρονο δανέζικο κινηματογράφο.

Η απονομή των τριών βραβείων του Διαγωνιστικού Τμήματος Ταινιών Μικρού Μήκους, τα οποία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, κατά την τελετή λήξης του Piraeus Port Film Festival.

Στο πλαίσιο της τελετής, απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι για τη συμμετοχή τους σε προσωπικότητες που με το έργο και την παρουσία τους στήριξαν τη εφετινή διοργάνωση.

Με το μότο Cinema Across Seas, το PPFF φιλοδοξεί να ενώσει τα λιμάνια του κόσμου μέσα από το λιμάνι του Πειραιά, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του ελληνικού κινηματογράφου και προβάλλοντας διεθνείς φωνές μέσα από ποιοτικές, ανεξάρτητες παραγωγές.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«O εμβληματικός και ιστορικός χώρος του Δημοτικού Θεάτρου φιλοξενεί για 4 ημέρες το Piraeus Port Film Festival, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που βήμα – βήμα χτίζουμε έναν νέο πολιτιστικό θεσμό στην πόλη μας.

Μας γεμίζει ικανοποίηση ότι εφέτος, το φεστιβάλ κάνει το πρώτο του διεθνές βήμα, με ένα αφιέρωμα στον κινηματογράφο της Δανίας και η παρουσία απόψε του Δανού Σκηνοθέτη Νικολάι Αρσέλ μας τιμά ιδιαιτέρως.

Το Piraeus Port Film Festival περιλαμβάνει ακόμα, ταινίες με θέμα τη θάλασσα και τα νησιά, μια θεματική απόλυτα συνυφασμένη με τον Πειραιά. Έχοντας ως σύνθημα το Cinema Across Seas, φιλοδοξούμε το φεστιβάλ να γίνει μια γέφυρα που θα ενώνει λιμάνια, ανθρώπους και πολιτισμούς.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε και να ενδυναμώνουμε τον ρόλο του Πειραιά στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας και όχι μόνο.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτισμού Γιάννη Χατζηαλέξη, τη Διευθύντρια Πολιτισμού Ευαγγελία Μπαφούνη και την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Λίνα Φούντογλου.

Καλούμε τους πολίτες να παρακολουθήσουν τις προβολές, να γνωρίσουν εξαιρετικές ταινίες που σχετίζονται με τη θάλασσα, τα νησιά μας και φυσικά τον Πειραιά».

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, επεσήμανε:

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές του Piraeus Port Film Festival, το οποίο πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά στον Πειραιά, με την εφετινή διοργάνωση να είναι εξαιρετική.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τα 130 χρόνια ιστορίας του, δεν είναι μόνο ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, αλλά και ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού. Κρύβει ιστορίες άγνωστες που αξίζει να αναδειχθούν και οι οποίες μάς κάνουν υπερήφανους ως Πειραιώτες.

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει το Δημοτικό Θέατρο και τον πολιτισμό όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά σε ολόκληρη την Αττική, με δράσεις και εκτός θεάτρου, στις γειτονιές της πόλης, ακόμη και σε ευαίσθητες κοινωνικές δομές όπως οι γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, σημείωσε:

«Το Piraeus Port Film Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά και αποτελεί πλέον μια σταθερή επένδυση στον πολιτισμό της πόλης. Δημιουργούμε έναν νέο πολιτιστικό θεσμό με διεθνή χαρακτήρα.

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη στήριξη της Αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλας Αντωνάκου, την οποία ευχαριστώ θερμά για τη διαρκή παρουσία και υποστήριξή της τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης όσο και σε επίπεδο ουσιαστικής βοήθειας σε κάθε μας ανάγκη».

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Λίνα Φούντογλου, επεσήμανε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα στην πρεμιέρα του Piraeus Port Film Festival, υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά. Εφέτος, το φεστιβάλ αποκτά διεθνή χαρακτήρα, με δύο θεματικά αφιερώματα, το Danish Tribute και το Island Focus, καθώς και την έναρξη του νέου διαγωνιστικού τμήματος In Competition, όπου ταινίες μικρού μήκους διαγωνίζονται για χρηματικό έπαθλο».

To πρόγραμμα του Piraeus Port Film Festival είναι το εξής:

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου

17:00 – 19:00 | Danish Tribute – OFF Short Films

(Επιμέλεια: Odense International Film Festival – OFF)

19:00 – 21:00 | Island Focus – Κιούκα, Πριν το Τέλος του Καλοκαιριού – Κωστής Χαραμουντάνης

21:00 – 23:10 | Danish Tribute – Queen of Hearts – May el-Toukhy

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου

15:00 – 16:30 | In Competition (Διαγωνιστικό Τμήμα) – Ταινίες Μικρού Μήκους

17:00 – 19:00 | Island Focus – Bergman Island – Mia Hansen-Løve

19:00 – 21:00 | Danish Tribute – Αγκάθι – Γαβριήλ Τζάφκας

21:00 – 23:10 | Danish Tribute – Άσπρο Πάτο (Another Round) – Thomas Vinterberg

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου

15:00 – 16:30 | In Competition (Διαγωνιστικό Τμήμα) – Ταινίες Μικρού Μήκους

17:00 – 19:00 | Island Focus – Maldives – Daniel Bolda

20:45 – 21:30 | Island Focus – Red Island – Robin Campillo

21:30 – 23:40 | Τελετή Λήξης & Απονομή Βραβείων

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την επίσημη Τελετή Λήξης και την απονομή των βραβείων στους νικητές του In Competition (Διαγωνιστικού Τμήματος) Ταινιών Μικρού Μήκους.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Αττική 2021-2017» ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω της Ο.Χ.Ε. Δήμου Πειραιά και πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Τις εκδηλώσεις υποστηρίζουν η Πρεσβεία της Δανίας στην Αθήνα, η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος (Scriptwriters Guild of Greece), το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Οντένσε – Odense International Film Festival (OFF), η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΣ), η Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (Greek Society of Cinematographers) και το Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα (Danish Institute of Athens).

Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ, το ERT World, το Πρώτο Πρόγραμμα 91.6-105.8, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, ο Kosmos 93.6-107.0, η Φωνή της Ελλάδας – Ελληνική Ραδιοφωνία, ο Nostos 100.6 και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά», του Προγράμματος «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.

