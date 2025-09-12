Yu Menglong: Πέθανε ο ηθοποιός της σειράς «Eternal Love»

Πέθανε, σε ηλικία 37 ετών, ο Κινέζος ηθοποιός και τραγουδιστής Yu Menglong, αφήνοντας τους θαυμαστές του σε όλη την Ασία να θρηνούν τον ξαφνικό χαμό ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς αστέρες της ηπείρου.

Ο Yu, ο οποίος έγινε γνωστός για τον ρόλο του στη ρομαντική σειρά «Eternal Love» του Netflix – μια σειρά που συγκέντρωσε περισσότερες από 50 δισεκατομμύρια προβολές σε μόλις 18 μήνες – φέρεται να «πέθανε μετά από πτώση από μεγάλο ύψος» την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την ομάδα του μέσω μιας δήλωσης στο Weibo: «Με αβάσταχτη λύπη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Menglong έπεσε από μεγάλο ύψος και πέθανε στις 11 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία έχει αποκλείσει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Ελπίζουμε να αναπαυθεί εν ειρήνη και οι αγαπημένοι του να παραμείνουν δυνατοί».

Netflix star dies aged 37 after tragic 'fall from building'https://t.co/VRwXvvk1qo pic.twitter.com/pdOyoWPPlZ — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) September 12, 2025

Οι εικασίες γύρω από την τραγωδία ξεκίνησαν λίγες ώρες νωρίτερα, όταν ένας λογαριασμός ισχυρίστηκε -μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο- ότι ο καλλιτέχνης είχε πεθάνει στο Πεκίνο «αφού έπεσε από μεγάλο ύψος» στο διαμέρισμα ενός φίλου του. Σύμφωνα με την πλέον διαγραμμένη ανάρτηση, ο Yu φέρεται να πέρασε το βράδυ με «πέντε ή έξι συντρόφους πριν αποσυρθεί σε ένα δωμάτιο γύρω στις 2 π.μ. και κλειδώσει την πόρτα».

«Όταν οι φίλοι του έφυγαν από το διαμέρισμα το πρωί στις 6, δεν μπορούσαν να τον βρουν και ανακάλυψαν το σώμα του στο ισόγειο. Ένας κάτοικος που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του επικοινώνησε με την αστυνομία, η οποία απέκλεισε κάθε εγκληματική ενέργεια αλλά η έρευνα συνεχίζεται».

Η μεγάλη του επιτυχία ως ηθοποιός ήρθε το 2015, όταν υποδύθηκε έναν πρίγκιπα στην ιστορική σειρά «Go Princess Go». Αργότερα την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε και το πρώτο του άλμπουμ, «Toy».

Η καριέρα του εκτοξεύθηκε δύο χρόνια αργότερα χάρη στην ερμηνεία του ρόλου Bai Zhen στην σειρά «Eternal Love», ένας ρόλος που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της κινεζικής τηλεόρασης και του χάρισε διεθνή αναγνώριση.