Βραδιές Κινηματογράφου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης ανοίγει τις πόρτες της και μεταμορφώνεται σε θερινό σινεμά! Για δύο βράδια, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, μικροί και μεγάλοι σινεφίλ έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν με ελεύθερη είσοδο τη μαγεία της μεγάλης οθόνης στην καρδιά της πιο ζωντανής γειτονιάς.

Το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή, με ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια: ο Τζέσι και η Σελίν μάς ταξιδεύουν από τη Βιέννη της εμβληματικής ταινίας «Πριν το Ξημέρωμα» («Before Sunrise») μέχρι το Παρίσι του «Πριν το Ηλιοβασίλεμα» («Before Sunset»), σε μία διπλή προβολή γεμάτη ρομαντισμό, όνειρα και αναμνήσεις.

Το Σάββατο, η βραδιά ανήκει στους μικρούς – και μεγάλους – φίλους της περιπέτειας, με τη «Βαϊάνα» («Moana») να πρωταγωνιστεί σε μια animation ιστορία θάρρους, φαντασίας και αυτοανακάλυψης που έχει μαγέψει παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

Παρασκευή 26/09

20:00 | «Πριν το Ξημέρωμα»

(«Before Sunrise», 1995, σκην. Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Mε τους Ίθαν Χοκ και Ζιλί Ντελπί. 105’)

Ο Τζέσι και η Σελίν, στις αρχές της ενήλικης ζωής τους, συναντιούνται στην Ευρώπη, σε ένα τρένο. Εκείνος Αμερικανός που πρόκειται να επιστρέψει στις ΗΠΑ, εκείνη Γαλλίδα που επιστρέφει στο Παρίσι. Πιάνουν κουβέντα, περνούν καλά και αποφασίζουν να περάσουν μαζί μια (ρομαντική) νύχτα περιπλάνησης στη Βιέννη…

22:00 | «Πριν Το Ηλιοβασίλεμα»

(«Before Sunset», 2004, σκην. Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Με τους Ίθαν Χοκ και Ζιλί Ντελπί. 80’)

O Τζέσι, διακεκριμένος συγγραφέας πλέον, συναντά τη Σελίν στο Παρίσι, με την οποία είχε μία σύντομη ερωτική ιστορία στη Βιέννη πριν 9 χρόνια. Έχοντας ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους, κάνουν έναν περίπατο-απολογισμό της σχέσης τους και της μέχρι τώρα ζωή τους στην Πόλη του Φωτός.

Σάββατο 27/09

20:00 | «Βαϊάνα» | Μεταγλωττισμένη για παιδιά από 4 ετών

(«Moana», 2016, σκην. Ντον Χολ, Ρον Κλέμεντς. Προβάλλεται μεταγλωττισμένη, με τις φωνές των Μαρίνας Σάττι, Μιχάλη Κουϊνέλη, κ.ά. 107’ )

Η Βαϊάνα, μια ριψοκίνδυνη έφηβη πριγκίπισσα στην Αρχαία Πολυνησία, σαλπάρει σε μια τολμηρή αποστολή για να σώσει το λαό της. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Βαϊάνα θα συναντήσει τον κάποτε ισχυρό ημίθεο Μάουι, που θα την καθοδηγήσει στο να γίνει μια εξαιρετική εξερευνήτρια. Μαζί θα ταξιδέψουν στα ανοιχτά συναντώντας γιγάντια τέρατα και αντίξοες συνθήκες, και στην πορεία η Βαϊάνα θα εκπληρώσει το όραμα των προγόνων της, ανακαλύπτοντας παράλληλα και αυτό που πάντα αναζητούσε: την πραγματική της ταυτότητα.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

+30 210 4400545

Πληροφορίες: [email protected]

Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, «Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Φωνές | Άνθρωποι | Ιστορίες», μας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα – Σάββατο 09:00-20:00

και Κυριακή 11:00-18:00, εφόσον υπάρχει εκδήλωση στον χώρο.