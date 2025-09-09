Ο Γιώργος Λάνθιμος ανάμεσα στους κινηματογραφιστές που αρνούνται να συνεργαστούν με ισραηλινές εταιρείες

Περισσότεροι από 1.200 επαγγελματίες από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ανάμεσά τους νικητές Όσκαρ, BAFTA, Emmy και Χρυσού Φοίνικα, συνυπογράφουν μία επιστολή με την οποία δηλώνουν ότι δεν θα συνεργαστούν με ισραηλινά ιδρύματα και εταιρείες που εμπλέκονται στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Στη λίστα των καλλιτεχνών που υπογράφουν περιλαμβάνονται σκηνοθέτες όπως οι Γιώργος Λάνθιμος, Γιώργος Ζώης, Αγγελική Παπούλια, Άβα ΝτιΒερνέ, Άνταμ ΜακΚέι, Μπουτς Ράιλι, Έμμα Σέλιγκμαν, Τζόσουα Όπενχαϊμερ και Μάικ Λι, καθώς και ηθοποιοί όπως οι Όλιβια Κόλμαν, Άγιο Εντεμπίρι, Μαρκ Ράφαλο, Χάνα Αϊνμπίντερ, Έιμι Λου Γουντ, Πάπα Έσιεντου, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ριζ Αχμέντ, Μελίσα Μπαρέρα, Σίνθια Νίξον, Τίλντα Σουίντον, Χαβιέ Μπαρντέμ και Τζος Ο’Κόνορ κ.ά..

«Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να σταματήσουμε τη γενοκτονία»

Η επιστολή, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από την οργάνωση Film Workers for Palestine, αναφέρει ότι η συνεργασία με τέτοιου είδους ιδρύματα αποτελεί «δικαιολόγηση της γενοκτονίας» και συνεργασία με την κυβέρνηση που τη διαπράττει, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιερουσαλήμ, το οποίο συνεργάζεται με την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Η συντριπτική πλειονότητα των ισραηλινών εταιρειών κινηματογραφικής παραγωγής και διανομής, των πωλητών ταινιών, των κινηματογράφων και άλλων κινηματογραφικών ιδρυμάτων δεν έχουν ποτέ υποστηρίξει τα πλήρη, διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε η οργάνωση Film Workers for Palestine.

«Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν την σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην γίνουμε συνεργοί σε αυτήν την αδυσώπητη φρίκη», αναφέρει η δήλωση που συνυπέγραψαν οι καλλιτέχνες. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η μαζική αυτή δήλωση εμπνεύστηκε από την πρωτοβουλία Filmmakers United Against Apartheid, που ιδρύθηκε το 1987 από τους Τζόναθαν Ντέμι, Μάρτιν Σκορσέζε και 100 άλλους σημαντικούς σκηνοθέτες για να απαιτήσουν από τη βιομηχανία κινηματογράφου των ΗΠΑ να αρνηθεί τη διανομή ταινιών στο απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής.

«Αυτό που έχουμε παρακολουθήσει στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια σοκάρει τη συνείδησή μας», είπε η Χάνα Αϊνμπίντερ. «Ως Αμερικανίδα πολίτης, οι φόροι της οποίας χρηματοδοτούν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, νιώθω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να σταματήσουμε τη γενοκτονία. Σε αυτή την καθοριστική στιγμή, δεδομένης της αποτυχίας των ηγετών μας, οι καλλιτέχνες πρέπει να αναλάβουν δράση και να αρνηθούν τη συνέργεια».

Πέρυσι, μια παρόμοια δήλωση υπογράφηκε από πάνω από 7.000 συγγραφείς και εργαζόμενους στον τομέα των βιβλίων, μεταξύ των οποίων οι Σάλι Ρούνεϊ και Βιέτ Ταν Νγκουγιέν, που μποϊκόταραν τους ισραηλινούς εκδότες.

Αναλυτικά η επιστολή

«Ως κινηματογραφιστές, ηθοποιοί και εργαζόμενοι της βιομηχανίας κινηματογράφου αναγνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου να διαμορφώνει τις αντιλήψεις. Σε αυτή την επείγουσα στιγμή κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην γίνουμε συνεργοί σε αυτήν την αδυσώπητη φρίκη.

Το ανώτατο δικαστήριο του κόσμου, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έχει αποφανθεί ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος γενοκτονίας στη Γάζα και ότι η κατοχή και το απαρτχάιντ του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων είναι παράνομα. Η στήριξη στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία για όλους τους ανθρώπους είναι ένα βαθύ ηθικό καθήκον που κανείς από εμάς δεν μπορεί να αγνοήσει. Έτσι, πρέπει να μιλήσουμε τώρα για όσα έχουν προκληθεί στον παλαιστινιακό λαό.

Απαντάμε στην έκκληση των Παλαιστινίων κινηματογραφιστών, οι οποίοι ζήτησαν από τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να μην σιωπήσει, να μην δεχθεί τον ρατσισμό και να “κάνει ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό” για να σταματήσει η συνέργεια στην καταπίεσή τους.

Εμπνευσμένοι από την πρωτοβουλία Filmmakers United Against Apartheid που αρνήθηκαν να προβάλουν τις ταινίες τους στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ, δεσμευόμαστε να μην προβάλουμε ταινίες, να μην συμμετέχουμε ή να μην συνεργαστούμε με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα—συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής —που εμπλέκονται στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού.

Παραδείγματα συνέργεια περιλαμβάνουν το “ξέπλυμα” και τη δικαιολόγηση γενοκτονίας, και/ή τη συνεργασία με την κυβέρνηση που τα διαπράττει».