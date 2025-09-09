Το Piraeus Port Film Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον Πειραιά

Το Piraeus Port Film Festival (PPFF) επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, από τις 11 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Όλες οι δράσεις του φεστιβάλ θα έχουν ελεύθερη είσοδο, προσκαλώντας θεατές κάθε ηλικίας να ανακαλύψουν τη μαγεία του κινηματογράφου.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες:

· Danish Tribute – Αφιέρωμα στον σύγχρονο κινηματογράφο της Δανίας

· Island Focus – Πρόσφατες ταινίες με θεματική τη θάλασσα και τα νησιά

· In Competition – Το πρώτο διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους με χρηματικό έπαθλο

Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 20:45, με την παρουσία του διακεκριμένου Δανού σκηνοθέτη Nikolaj Arcel, ο οποίος συστήνεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν ο Αλέξανδρος Χούντας και η Ελένη Βαΐτσου.

Στο αφιέρωμα θα προβληθούν εμβληματικές ταινίες, όπως το The Promised Land του Nikolaj Arcel, το Another Round του Thomas Vinterberg και το Queen of Hearts της May el-Toukhy. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ειδική ενότητα ταινιών μικρού μήκους από το Odense International Film Festival (OFF), στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το PPFF.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τίτλο «Ελλάδα – Δανία: Συμμαχία, Ομοιότητες και Διαφορές», με κεντρική ομιλήτρια την Ηλιάνα Ζακοπούλου, υπεύθυνη του τμήματος Hellas Film του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, και με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη Γαβριήλ Τζάφκα και του Felix Björnemalm (OFF).

Με το μότο Cinema Across Seas, το PPFF φιλοδοξεί να ενώσει τα λιμάνια του κόσμου μέσα από το λιμάνι του Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά διοργανώνουμε, για δεύτερη χρονιά, το Piraeus Port Film Festival επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Δήμου Πειραιά να στηρίζει τον πολιτισμό και την τέχνη σε όλες τις μορφές της. Το φεστιβάλ, με το μότο «Cinema Across Seas», μετατρέπει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε έναν ζωντανό χώρο πολιτιστικής συνάντησης, όπου οι πολίτες κάθε ηλικίας έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη μαγεία του κινηματογράφου, να γνωρίσουν διεθνείς δημιουργούς και να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικούς διαλόγους γύρω από την τέχνη και την πολιτιστική ανταλλαγή.

Το Piraeus Port Film Festival δεν είναι απλώς μια γιορτή της έβδομης τέχνης. Είναι μια γέφυρα που ενώνει λιμάνια, ανθρώπους και πολιτισμούς, προβάλλοντας τον Πειραιά ως ανοιχτό και δυναμικό πολιτιστικό σταυροδρόμι.

Ο Δήμος Πειραιά μέσω του φεστιβάλ ενισχύει την πολιτιστική ζωή της πόλης και προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα μοναδικό ταξίδι τέχνης και έμπνευσης».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά, Ιωάννης Χατζηαλέξης, σημείωσε:

«Με τη διοργάνωση του PPFF, ο Δήμος Πειραιά ενισχύει τον ρόλο του ως πολιτιστικό σταυροδρόμι και αναδεικνύει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε κέντρο διεθνών κινηματογραφικών συναντήσεων. Με το μότο Cinema Across Seas, το φεστιβάλ «χτίζει» γέφυρες ανάμεσα σε χώρες, κουλτούρες και ανθρώπους, προβάλλοντας την εξωστρέφεια της πόλης. Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, με ελεύθερη είσοδο και να μοιραστείτε μαζί μας τη μαγεία της έβδομης τέχνης».

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Λίνα Φούντογλου, επεσήμανε:

«Το φεστιβάλ κάνει το πρώτο του διεθνές βήμα, ανοίγοντας παράθυρο στον καλλιτεχνικό κινηματογράφο της Δανίας. Η παρουσία του Nikolaj Arcel, που έρχεται αποκλειστικά για εμάς, σηματοδοτεί μια ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό κινηματογραφικό κοινό».

Πρόγραμμα Φεστιβάλ

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου

15:00 – 16:30 | In Competition (Διαγωνιστικό Τμήμα) – Ταινίες Μικρού Μήκους

17:00 – 19:00 | Danish Tribute

Συζήτηση: «Ελλάδα – Δανία: Συμμαχία, Ομοιότητες & Διαφορές»

Ομιλητές:

· Ηλιάνα Ζακοπούλου, Υπεύθυνη του τμήματος Hellas Film του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ)

· Γαβριήλ Τζάφκας, Σκηνοθέτης με ενεργή παρουσία σε Ελλάδα και Δανία

· Felix Björnemalm, Εκπρόσωπος του διεθνούς φεστιβάλ Odense International Film Festival (OFF)

20:30 – 21:30 | Τελετή Έναρξης

Επίσημοι προσκεκλημένοι:

· Nikolaj Arcel, Σκηνοθέτης

· Fabricius Andersen, Πρέσβης της Δανίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο

· Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων – Creative Greece)

21:30 – 23:40 | Danish Tribute

Προβολή: Η Γη της Επαγγελίας (The Promised Land) – Nikolaj Arcel (παρουσία του σκηνοθέτη)

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου

15:00 – 16:30 | In Competition (Διαγωνιστικό Τμήμα) – Ταινίες Μικρού Μήκους

17:00 – 19:00 | Danish Tribute – OFF Short Films

(Επιμέλεια: Odense International Film Festival – OFF)

19:00 – 21:00 | Island Focus – Κιούκα, Πριν το Τέλος του Καλοκαιριού – Κωστής Χαραμουντάνης

21:00 – 23:10 | Danish Tribute – Queen of Hearts – May el-Toukhy

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου

15:00 – 16:30 | In Competition (Διαγωνιστικό Τμήμα) – Ταινίες Μικρού Μήκους

17:00 – 19:00 | Island Focus – Bergman Island – Mia Hansen-Løve

19:00 – 21:00 | Danish Tribute – Αγκάθι – Γαβριήλ Τζάφκας

21:00 – 23:10 | Danish Tribute – Άσπρο Πάτο (Another Round) – Thomas Vinterberg

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου

15:00 – 16:30 | In Competition (Διαγωνιστικό Τμήμα) – Ταινίες Μικρού Μήκους

17:00 – 19:00 | Island Focus – Maldives – Daniel Bolda

20:45 – 21:30 | Island Focus – Red Island – Robin Campillo

21:30 – 23:40 | Τελετή Λήξης & Απονομή Βραβείων

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την επίσημη Τελετή Λήξης και την απονομή των βραβείων στους νικητές του In Competition (Διαγωνιστικού Τμήματος) Ταινιών Μικρού Μήκους.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΠ «Αττική 2021-2017» ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω της Ο.Χ.Ε. Δήμου Πειραιά και θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Τις εκδηλώσεις υποστηρίζουν η Πρεσβεία της Δανίας στην Αθήνα, η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος (Scriptwriters Guild of Greece), το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Οντένσε – Odense International Film Festival (OFF), η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΣ), η Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (Greek Society of Cinematographers) και το Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα (Danish Institute of Athens).

Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ, το ERT World, το Πρώτο Πρόγραμμα 91.6-105.8, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, ο Kosmos 93.6-107.0, η Φωνή της Ελλάδας – Ελληνική Ραδιοφωνία, ο Nostos 100.6 και το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά», του Προγράμματος «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.