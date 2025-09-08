Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που ξεκινάει σήμερα

Ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, το 48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου ενώ θα διεξαχθεί στη Δράμα με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 223 ταινίες από 49 χώρες.

Από αυτές, 146 μικρού μήκους ταινίες διαγωνίζονται στα 7 διαγωνιστικά τμήματα του DISFF: Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές Διαγωνιστικό, Διεθνές Σπουδαστικό, ANIMATION, SHORT & GREEN και KIDDO.

Η Finos Film, η οποία από το 2014, στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους, έκανε μια ανάρτηση στα social media για αυτήν τη ξεχωριστή γιορτή ενώ εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες.

Το ευφάνταστο βίντεο και την ανάρτηση της Finos Film:

«Πού πάμε; Δράμα!». Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δράμα, αφού σήμερα ξεκινάει το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF) και είμαστε υπερήφανοι που για μια ακόμα χρονιά στηρίζουμε αυτή την ξεχωριστή γιορτή. Καλή επιτυχία σε όλους!

Παράλληλα, στηρίζει και το forum “Drama Pitching Lab” με χρηματικά έπαθλα, στο οποίο επιλεγμένοι νέοι σκηνοθέτες συμμετέχουν σε επιμορφωτικά workshops με στόχο τη βελτίωση των σχεδίων τους και της τεχνικής παρουσίασης των σεναρίων τους.

Στη συνέχεια, διεξάγεται το Pitching Forum, στο οποίο οι σκηνοθέτες παρουσιάζουν τις προτάσεις τους και απαντάνε σε ερωτήσεις του κοινού αλλά και των προσκεκλημένων χρηματοδοτών – παραγωγών, με στόχο την ανάδειξη και χρηματοδότηση του καλύτερου σχεδίου.