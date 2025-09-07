Φεστιβάλ Βενετίας: Στον Jim Jarmusch ο Χρυσός Λέοντας για την ταινία «Father Mother Sister Brother»

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους ήταν η μεγάλη νικήτρια του 82ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας, καθώς απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα.

Η δραματική κομεντί του ανεξάρτητου Αμερικανού σκηνοθέτη «Πατέρας Μητέρα Αδελφή Αδελφός» εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις σε τρία κεφάλαια, μεταξύ Νιου Τζέρσι, Δουβλίνου και Παρισιού, έχοντας στο κάστινγκ της αστέρες πρώτου μεγέθους: Άνταμ Ντράιβερ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τομ Γουέιτς, Σαρλότ Ράμπλινγκ.

«Σας ευχαριστώ που εκτιμήσατε την ήσυχη ταινία μας», είπε ο Τζάρμους. Η ταινία, αν και απέσπασε θετικές κριτικές, δεν ήταν φαβορί για το κορυφαίο βραβείο του φεστιβάλ.

Η ταινία «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Τυνήσιας Κάουτερ Μπεν Χάνια, ένα δράμα-ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, θεωρείτο φαβορί αλλά απέσπασε το δεύτερο βραβείο, τον Αργυρό Λέοντα.

Η ταινία αναπαριστά ένα αληθινό γεγονός: η 5χρονη Χιντ Ρατζάμπ, εγκλωβισμένη σε ένα αυτοκίνητο που δέχτηκε βροχή από σφαίρες Ισραηλινών στρατιωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι έξι συγγενείς της που επέβαιναν σε αυτό, καλεί για βοήθεια στο τηλεφωνικό κέντρο της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου. Το κορίτσι βρέθηκε νεκρό μέσα στο γαζωμένο από τις σφαίρες όχημα, πολλές ημέρες αργότερα.

Η ταινία, που διαρκεί μία ώρα και τριάντα λεπτά, διαδραματίζεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Ερυθράς Ημισελήνου υπό συνθήκες έντασης ανάμεσα στην επιθυμία να διασωθεί το κοριτσάκι και την ανάγκη να τηρηθούν τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και να μην κινδυνεύσουν οι διασώστες. Η σκηνοθέτις χρησιμοποιεί τις αυθεντικές εκκλήσεις σε βοήθεια της Χιντ αλλά γυρίζει τις σκηνές στο τηλεφωνικό κέντρο με Παλαιστίνιους ηθοποιούς.

Ο διευθυντής της Μόστρα Αλμπέρτο Μπαρμπέρα είχε προβλέψει τον Ιούλιο ότι η ταινία θα είχε “ισχυρό αντίκτυπο στο κοινό”, που της επιφύλαξε θερμή υποδοχή καθώς οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι επί 24 λεπτά μετά την προβολή της, την Τετάρτη.

«Ο κινηματογράφος δεν μπορεί να φέρει πίσω τη Χιντ και να σβήσει τις ωμότητες που διαπράχθηκαν εναντίον της. Όμως μπορεί να διατηρήσει τη φωνή της (…) επειδή η ιστορία της δεν είναι η δική της. Είναι η τραγική ιστορία ενός λαού που υποφέρει από τη γενοκτονία την οποία επέβαλε μια εγκληματική ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία δρα ατιμώρητη» είπε η σκηνοθέτιδα, παραλαμβάνοντας μέσα σε χειροκροτήματα το βραβείο.

Το βραβείο σκηνοθεσίας πήγε στον Μπένι Σάφντι για την αμερικανική ταινία «The Smashing Machine» και το βραβείο σεναρίου στους Βαλερί Ντονζελί και Ζιλ Μαρσάν για τη γαλλική ταινία «A Pied D’Oeuvre».

Το ειδικό βραβείο της Επιτροπής απέσπασε η ταινία «Below the Clouds» του Τζιανφράνκο Ρόζι ενώ το βραβείο καλύτερου νέου/νέας ηθοποιού πήγε στη Λούνα Βέντλερ για το «Silent Friend».

Η Κινέζα ηθοποιός Σιν Ζιλέι απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας του Φεστιβάλ της Βενετίας για την ταινία «Ο ήλιος ανατέλλει για όλους μας» του Κάι Σανγκτζούν, ενώ το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πήγε στον Ιταλό Τόνι Σερβίλο για την ερμηνεία του στην ταινία «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (COMPETITION)

Χρυσός Λέοντας Καλύτερης Ταινίας: Father Mother Sister Brother, σκηνοθεσία Jim Jarmusch

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Grand Jury Prize): The Voice of Hind Rajab, σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania

Αργυρός Λέοντας Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Benny Safdie, The Smashing Machine

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Special Jury Prize): Below the Clouds, Gianfranco Rosi

Καλύτερο Σενάριο: Valérie Donzelli και Gilles Marchand, À pied d’œuvre (At Work)

Volpi Cup Καλύτερης Ηθοποιού: Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All

Volpi Cup Καλύτερου Ηθοποιού: Toni Servillo, La Grazia

Βραβείο Marcello Mastroianni (Ανερχόμενος Ηθοποιός): Luna Wedler, Silent Friend

Βραβείο Κοινού Armani Beauty: Calle Malaga, σκηνοθεσία Maryam Touzani

Βραβείο Luigi De Laurentiis (Καλύτερο Ντεμπούτο): Short Summer, σκηνοθεσία Nastia Korkia

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ORIZZONTI)

Καλύτερη Ταινία: En el camino (On the Road), σκηνοθεσία David Pablos

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: Harà Watan (Lost Land), σκηνοθεσία Akio Fujimoto

Καλύτερη Ηθοποιός: Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella (The Kidnapping of Arabella)

Καλύτερος Ηθοποιός: Giacomo Covi, Un Anno di Scuola (A Year of School)

Καλύτερο Σενάριο: Hiedra (The Ivy), Ana Cristina Barragán

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: Without Kelly, σκηνοθεσία Lovisa Sirén

VENICE CLASSICS

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ για τον Κινηματογράφο: Mata Hari, Joe Beshenkovsky και James A. Smith

Καλύτερη Αποκατεστημένη Ταινία: Bashu, the Little Stranger, σκηνοθεσία Bahram Beizai

VENICE IMMERSIVE

Grand Prize: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen

Special Jury Prize: Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah

Achievement Prize: A Long Goodbye, Kate Voet και Victor Maes