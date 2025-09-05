Παγκόσμια Ημέρα Φιλανθρωπίας: Το χιουμοριστικό βίντεο της Finos Film

Η Finos Film τιμά σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Φιλανθρωπίας με ένα βίντεο – αφιέρωμα στο facebook, με σκηνές από κλασικές ελληνικές ταινίες, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς.

Η ανάρτηση της Finos Film συνοδεύεται από την εξής λεζάντα:

«Οι κλασικές ελληνικές ταινίες, εκτός από άπλετο γέλιο, μας θυμίζουν ότι η ανθρωπιά υπάρχει και όταν είναι αληθινή, δεν κάνει θόρυβο, δεν επιδεικνύεται και δεν ζητά αντάλλαγμα. Άλλωστε, φιλανθρωπία δεν σημαίνει να έχεις πολλά — σημαίνει να δίνεις με την καρδιά σου».

Η Διεθνής Ημέρα Φιλανθρωπίας θεσπίστηκε με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει πολίτες, οργανώσεις και ενδιαφερόμενους φορείς ανά τον κόσμο, προκειμένου να προάγουν την αλληλοβοήθεια μέσω εθελοντικών και φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών.

Η επιλογή της 5ης Σεπτεμβρίου δεν είναι τυχαία. Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την επέτειο θανάτου της Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1979, «για το έργο της στην καταπολέμηση της φτώχειας και του ανθρώπινου πόνου, φαινόμενα που επίσης συνιστούν απειλή για την ειρήνη».

Σε αναγνώριση της συμβολής της φιλανθρωπίας στην ανακούφιση ανθρωπιστικών κρίσεων και στη μείωση της ανθρώπινης οδύνης, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών, καθώς και των προσπαθειών φιλανθρωπικών οργανώσεων και ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του έργου της Μητέρας Τερέζας, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με το Ψήφισμα A/RES/67/105, όρισε την 5η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα Φιλανθρωπίας.

Πηγή: Finos Film

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]