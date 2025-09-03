‘Oταν η Κιθάρα συναντά τον Κινηματογράφο στον Παράδεισο

Μια πρωτότυπη εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Κορυδαλλού και η Κινηματογραφική Λέσχη με τη συνεργασία της Ταινιοθήκης της Ελλάδας, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 8.30 μ.μ. στο Σινέ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. Το περίφημο κιθαριστικό σύνολο Guitarte Ensemple θα ντύσει μουσικά μια βωβή ελληνική ταινία του μεσοπολέμου, την Κοινωνική Σαπίλα του Στέλιου Τατασόπουλου.

Η προβολή βωβής ταινίας με ζωντανή μουσική από κιθαριστικό σύνολο δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι αυτό προσδίδει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκδήλωση. Αλλά και η ενασχόληση του Guitarte Enseble με πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής (μπαρόκ, κλασική, σύγχρονη, λαϊκή, ρεμπέτικο κ.λπ.) προδιαθέτει και για την καλλιτεχνική επιτυχία του εγχειρήματος.



Το Guitarte Ensemple που ιδρύθηκε το 2005, διευθύνεται από τον Νίκο Χατζηελευθερίου, σε συνεργασία με τον Χρήστο Φάκλαρη και την Μαρία Παπαμιχαήλ, που αποτελούν τον βασικό του πυρήνα. Στην 18χρονη πορεία του και στις ποικίλες συναυλιακές παραγωγές του, έχουν πάρει μέρος πολλοί κιθαριστές, ενώ αναπόσπαστα μέλη αποτελούν ο Αλέξανδρος Καζάζης και ο Νίκος Μακρής. Σήμερα, συνεχίζει σταθερά την πορεία του, κατορθώνοντας να έχει τόσο έναν σταθερό πυρήνα όσο και μια συνεχώς ανανεούμενη σύνθεση.

Σε μια εποχή που η σχέση ήχου και εικόνας είναι αυτονόητη, το Guitarte Ensemble ξαναπιάνει το νήμα από την

αρχή. Επαναφέρει τη μουσική στη ρίζα του σινεμά – εκεί όπου κάθε ήχος δεν συνοδεύει απλώς, αλλά ερμηνεύει, φωτίζει και ανατρέπει το νόημα της εικόνας. Μέσα από ένα πρωτότυπο ηχητικό “παζλ”, οι μουσικοί του Guitarte Ensemble συνθέτουν ένα μουσικό ρεύμα που διατρέχει την ταινία σε πραγματικό χρόνο: διασκευές έργων των Bach, Handel, Schoenberg και Britten συνομιλούν με τον Βαμβακάρη, τον Κουρτ Βάιλ. Τον Θοδωράκη αλλά και λαϊκά και παραδοσιακά μοτίβα, φλερτάρουν με αυτοσχεδιασμούς και κινηματογραφικά “κλισέ”, για να δημιουργήσουν μια οργανική μετα-όπερα, ένα τολμηρό μουσικό σχόλιο πάνω στο κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο της ταινίας.

Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχει ο συνθέτης και κιθαριστής Αντώνης Νταχλί, ο οποίος υπογράφει δύο πρωτότυπες συνθέσεις, ειδικά γραμμένες για το πρότζεκτ, καθώς και τον σχεδιασμό συνοδευτικού ψηφιακού ήχου.

Μια ταινία από το χθες – εξαιρετικά επίκαιρη σήμερα

Η «Κοινωνική Σαπίλα» (1932) του Τατασόπουλου θεωρούνταν χαμένη έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80, οπότε και αποκαταστάθηκε από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Θεωρείται η πρώτη ελληνική ταινία κοινωνικού ρεαλισμού, μια ωμή καταγραφή της φτώχειας, της ανεργίας, της εκμετάλλευσης και του ταξικού αγώνα στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ένας φτωχός φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ντίνος Βρισθένης (Στέλιος Τατασόπουλος), έχει εγκαταλείψει τις σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκολιών και βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας. Καταφέρνει να προσληφθεί ως ηθοποιός σε ένα θίασο, όπου γνωρίζει και ερωτεύεται την πρωταγωνίστρια Νίκη (Δανάη Γρίζου). Όταν αυτή ενδίδει σε ένα βιομήχανο που της υπόσχεται λαμπρό μέλλον, ο Ντίνος, απογοητευμένος, εγκαταλείπει το θέατρο. Η φτώχεια θα τον οδηγήσει στις γραμμές του προλεταριάτου και θα γίνει καπνεργάτης προκειμένου να κερδίσει τα απαραίτητα προς το ζην. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με την εκμετάλλευση των εργατών, συμβάλλει στην ίδρυση του συνδικάτου και ηγείται του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, αδιαφορώντας για τις ανηλεείς διώξεις της αστυνομίας. Φυλακίζεται και όταν βγαίνει απαρνείται το παρελθόν του και αποφασίζει να πολεμήσει την κοινωνική σαπίλα.

Γενική είσοδος: 12,00 € | Θα προσφερθεί ποτήρι κρασί, ευγενική προσφορά του Δήμου Κορυδαλλού

Εισιτήρια στο ταμείο του Κινηματογράφου (την ημέρα της εκδήλωσης)- Προπώληση: ticketservices.gr