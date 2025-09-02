Graham Greene: Πέθανε ο μάγος των Λάκοτα Σιού στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Πέθανε, σε ηλικία 73 ετών, ο Καναδός ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, έπειτα από μακρά ασθένεια, σε νοσοκομείο του Τορόντο. Ο Γκριν έγινε παγκοσμίως γνωστός από τον ρόλο του ως μάγος των Λάκοτα Σιού, Kicking Bird, στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 1990, «Χορεύοντας με τους Λύκους».

«Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος με ηθική, δεοντολογία και χαρακτήρα και θα μας λείψει για πάντα», δήλωσε ο ατζέντης του Γκριν, Μάικλ Γκριν στο Deadline προσθέτοντας: «Επιτέλους είσαι ελεύθερος».

Γεννημένος το 1952 στο Οχσγουέκεν, στην περιοχή των Έξι Εθνών του Οντάριο, ο Γκράχαμ Γκριν ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας αρχικά ως ηχολήπτης. Η επαφή του με την υποκριτική ήρθε τυχαία, όταν φίλος του τον έπεισε να διαβάσει ένα σενάριο.

Από εκείνο το σημείο ακολούθησε πορεία στο θέατρο, για να εμφανιστεί για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 1979 στη σειρά The Great Detective. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1983 στη βιογραφική ταινία Running Brave.

Η καριέρα του απογειώθηκε με την ερμηνεία του στο «Χορεύοντας με τους Λύκους», που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου και άνοιξε τον δρόμο για μεγάλες παραγωγές του Χόλυγουντ.

Ο Γκριν συμμετείχε σε ταινίες όπως Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) και The Twilight Saga: New Moon (2009). Άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Χίλαρι Μπλάκμορ, με την οποία μοιράστηκε 35 χρόνια κοινής ζωής, την κόρη του, Λίλι Λαζάρε-Γκριν, και τον εγγονό του, Τάρλο.