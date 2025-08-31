Φεστιβάλ Βενετίας: Οι θεατές χειροκροτούσαν 13 λεπτά όρθιοι τον «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Δεκατρία λεπτά χειροκροτούσαν όρθιοι οι θεατές έπειτα από την προβολή της ταινίας «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, ο Όσκαρ Άιζακ που υποδύεται τον παρανοϊκό επιστήμονα και ο Τζέικομπ Ελόρντι που ενσαρκώνει το διάσημο τέρας βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου στο Λίντο για την πρεμιέρα του φιλμ, που διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ, και έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από το κοινό.

Κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος, ο Ντελ Τόρο χαιρέτησε το πλήθος και αγκάλιασε τους δύο πρωταγωνιστές. Ένας εμφανώς συγκινημένος Ελόρντι δέχτηκε ένα φιλί στο μάγουλο από τον Αϊζακ, με τον οποίο στη συνέχεια μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά.

Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Μεξικανού δημιουργού, ο Αϊζακ και ο Ελόρντι είχαν στο πλευρό τους τους συμπρωταγωνιστές τους, Μία Γκοθ, Κρίστοφ Βαλτς και Φέλιξ Κάμερερ.

Η γοτθική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Μεξικανού δημιουργού αποτελεί μια νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος τρόμου της Μέρι Σέλεϊ του 1818. Η πλοκή επικεντρώνεται σε έναν ιδιοφυή επιστήμονα, ο οποίος καταφέρνει να δώσει ζωή σε ένα τερατώδες πλάσμα, γεγονός που τελικά οδηγεί στην καταστροφή και των δύο.

Η επική ταινία διάρκειας 149 λεπτών και προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να γίνει σημαντική υποψήφια για βραβεία για το Netflix.

Τι γράφουν τα media



The Guardian: «Ένα μοναδικά όμορφο μελόδραμα, με έναν συγκινητικό δεσμό ανάμεσα σε δημιουργό και δημιούργημα».

Reuters: «Ο Del Toro απορρίπτει τον τρόμο για χάρη της ανθρωπιάς».

The Times: «Camp και ακατάστατο, με τον Elordi άτονο και άνευρο».

Vulture: «Ο Elordi είναι η ψυχή της ταινίας».

Όλα δείχνουν πως ο «Frankenstein» θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Εντυπωσιακό, συναισθηματικό, μα και υπερβολικό, είναι μια ταινία που δεν φοβάται να εκθέσει τον εαυτό της. Όπως και το ίδιο το πλάσμα, είναι αδέξια, μεγαλειώδης και σπαρακτική. Ένα έργο που θα συζητηθεί. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη νίκη του Del Toro.