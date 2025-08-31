Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθεώθηκε η ερμηνεία της Τζούλια Ρόμπερτς στο «After the Hunt»

Η Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στη Βενετία, κατά την προβολή της νέας της ταινίας, «After the Hunt», σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino).

Η ταινία της Amazon MGM Studios έκανε πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποσπώντας ένα εξάλεπτο standing ovation από τους θεατές.

Καθώς το χειροκρότημα συνεχιζόταν, η Ρόμπερτς σκούπιζε τα δάκρυά της στέλνοντας φιλιά στο κοινό. Στην συνέχεια αγκάλιασε τους συμπρωταγωνιστές της, Άγιο Εντεμπίρι (η οποία επίσης ήταν συγκινημένη) και Άντριου Γκάρφιλντ, καθώς και τον σκηνοθέτη της ταινίας.

Η σταρ στο ντεμπούτο της στο κορυφαίο φεστιβάλ επέλεξε μία εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Atelier Versace, δια χειρός του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, Ντάριο Βιτάλε (Dario Vitale).

Witnessed Julia Roberts getting emotional after a well-deserved standing ovation for Luca Guadagnino’s “After the Hunt,” and I’m 🥹. An Oscar-worthy performance. #Venezia82 #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/o87gVRmUij — karli (@fabulouslykarl) August 29, 2025

Το φόρεμα, σε βαθύ μπλε απόχρωση, ήταν διακοσμημένο με ένα χειροποίητο μοτίβο «damier motif» από μαύρη μεταξωτή κλωστή, όπως ανακοίνωσε ο Οίκος. Το συνδύασε με ιδιαίτερα κοσμήματα του οίκου Chopard, που πρόσθεσαν ακόμα περισσότερη λάμψη, χάρη σε μια γενναιόδωρη δόση από πραγματικά διαμάντια, συνολικού βάρους πάνω από 100 καράτια, σύμφωνα με το αμερικανικό Instyle.

Λίγο πριν την προβολή της ταινίας στην κατάμεστη Sala Grande, ο Γκουαντανίνο και η Ρόμπερτς υπέγραψαν αυτόγραφα στο κόκκινο χαλί, εν μέσω επευφημιών όπως «Τζούλια!» και «Λούκα!». Ο Γκάρφιλντ, ντυμένος με ένα κομψό γκρι κοστούμι, ήταν επίσης αγαπημένος του κοινού, βγάζοντας selfies με τους θαυμαστές του.

Julia Roberts and Luca Guadagnino get emotional after the world premiere of their new film #AfterTheHunt in Venice and give each other a big hug pic.twitter.com/RcVGU1trAk — Deadline (@DEADLINE) August 29, 2025

Στο «After the Hunt», η Ρόμπερτς υποδύεται την Alma Olsson, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που έρχεται αντιμέτωπη με το μυστικό παρελθόν της όταν ένας συνάδελφός της κατηγορείται ότι ξεπέρασε τα όρια με μία φοιτήτριά του. Ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον Henrik «Hank» Gibson, τον συνάδελφο της Αlma, ενώ η Εντεμπίρι, γνωστή από τη σειρά «The Bear», υποδύεται την Maggie Price, η οποία κάνει την καταγγελία.

Το καστ συμπληρώνουν οι Μάικλ Στούλμπαργκ, Λίο Μέχειλ, Ταντέα Γκράχαμ και Κλόι Σεβινί, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή της Νόρα Γκάρετ. Στην παραγωγή βρίσκονται οι Γκουαντανίνο, Μπράιαν Γκρέιζερ, Τζεμπ Μπρόντι και Άλαν Μάντελμπαουμ. Η ταινία «After the Hunt» αναμένεται σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 10 Οκτωβρίου, πριν την ευρεία διανομή στις 17 Οκτωβρίου.