4ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ «Κύματα» στην Κεφαλονιά

Το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ «Κύματα» έχει επιστρέψει και φέτος, για τέταρτη χρονιά στην πανέμορφη Κεφαλονιά, φιλοξενώντας έως τις 31 Αυγούστου μια ξεχωριστή γιορτή κινηματογράφου και πολιτισμού.

Η διοργάνωση υπόσχεται πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, σημαντικούς καλεσμένους και πολλές ευκαιρίες για το κοινό να ζήσει από κοντά τη μαγεία της μεγάλης οθόνης.

Επίτιμη προσκεκλημένη η Ιρέν Ζακόμπ

Μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες του Φεστιβάλ είναι η Ιρέν Ζακόμπ -μούσα του μεγάλου Πολωνού σκηνοθέτη Κριστόφ Κισλόφσκι, η οποία θα βρίσκεται στην Κεφαλονιά καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης -που ξεκίνησε στις 24 του μήνα. Χθες, Τετάρτη 27 Αυγούστου, η 49χρονη Γαλλοελβετίδα ηθοποιός ήταν παρούσα στην προβολή της ταινίας «Η Διπλή Ζωή της Βερόνικα» και συνομίλησε με το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθεί το διαχρονικό έργο του σπουδαίου δημιουργού.

Ο Λεξ στην κριτική επιτροπή και ειδικές εκδηλώσεις

Το φετινό Διαγωνιστικό Τμήμα Ταινιών Μικρού Μήκους, περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, διάρκειας έως 30 λεπτά.

Ο Λεξ, ως μέλος της κριτικής επιτροπής, θα απονείμει τα βραβεία της 4ης διοργάνωσης στην καλύτερη μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Στην κριτική επιτροπή, εκτός από τον αγαπημένο ράπερ, συμμετέχουν οι: Χρήστος Δήμας -σκηνοθέτης, Ρόμπυ Εκσιέλ -κριτικός κινηματογράφου, Μαρία Κεχαγιόγλου -ηθοποιός και Μαρίνος Σκλαβουνάκης -Καλλιτεχνικός Διευθυντής τού Φεστιβάλ.

Στις 30 Αυγούστου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το making of της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, με τίτλο «Σπασμένη φλέβα», σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Χρηστίδη, παρουσία του Λεξ, της Μαρίας Κεχαγιόγλου και του Γιάννη Αναστασάκη που θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των θεατών, ενώ την ίδια μέρα ο δημοφιλής μουσικός θα παρουσιάσει στους θεατές το ομώνυμο τραγούδι που έγραψε για την ταινία.

Χθες, οι ηθοποιοί Γιάννης Αναστασάκης και Μαρία Κεχαγιόγλου έδωσαν μάστερκλας με θέμα «Δουλεύοντας ως ηθοποιός στις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη», ενώ αύριο, 29 Αυγούστου, το δικό του μάστερκλας θα δώσει και ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας, ο οποίος θα παρουσιάσει επιλεγμένες ταινίες του. Το Φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί στον πολιτιστικό χώρο του Θαλασσόμυλου στο Αργοστόλι, δίπλα στη θάλασσα, θα κλείσει στις 31 Αυγούστου με μία συναυλία του Αργύρη Μπακιρτζή και των Χειμερινών Κολυμβητών. Μία μέρα νωρίτερα (30/8) θα προβληθεί η ταινία του Σταύρου Τσιώλη «Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε» παρουσία του Αργύρη Μπακιρτζή, ενώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έκθεση Ειδικών Εφέ (SFX), έκθεση με σχέδια, σκίτσα και κοστούμια του Γιώργου Πάτσα, έκθεση κόμικς του Αντώνη Βαβαγιάννη (Κουραφέλκηθρας) καθώς και ρεσιτάλ κιθάρας από τον Κωνσταντίνο Μανωλκίδη (31/8), υπό τον τίτλο «Ο κινηματογραφικός Θεοδωράκης». Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

Τις παρουσιάσεις των ταινιών του προγράμματος έχει αναλάβει ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος, εμπνευστής του Midnight Express.