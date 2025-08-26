Logo Image

Ο Χάρισον Φορντ αποκάλυψε το μυστικό του επιτυχημένου γάμου του

Πολιτιστικά \ Σινεμά

Reuters

«Νομίζεις ότι το να ερωτεύεσαι είναι υπόθεση της νιότης, αλλά το να παραμένεις ερωτευμένος, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση», δήλωσε χαρακτηριστικά

Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ μοιράστηκε ένα από τα μυστικά που κρατά ζωντανό τον 15ετή γάμο του με την Καλίστα Φλόκχαρτ.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή του NPR «Wild Card» με οικοδέσποινα την Ρέιτσελ Μάρτιν, αναφέρθηκε στην αγάπη και στις προκλήσεις της σε προχωρημένη ηλικία.

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν επίσης να αγαπήσουν. Νομίζεις ότι το να ερωτεύεσαι είναι υπόθεση της νιότης, αλλά το να παραμένεις ερωτευμένος, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Χάρισον Φορντ τόνισε ότι «είναι θέμα συντήρησης, φροντίδας και βασικά, να μην το χαλάσεις», υπογραμμίζοντας πως η διατήρηση μιας δυνατής σχέσης απαιτεί διαρκή προσωπική προσπάθεια.

Έπειτα, η οικοδέσποινα της εκπομπής, Ρέιτσελ Μάρτιν, τόνισε ότι αυτή η διαδικασία χρειάζεται αφοσίωση σε καθημερινή βάση, με τον ηθοποιό να απαντάει αστειευόμενος πως αυτό συμβαίνει «με κάποιες ημέρες άδεια».

