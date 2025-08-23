Βρετανός ανερχόμενος σταρ έκανε δοκιμαστικό για τον ρόλο του James Bond

O 37χρονος Βρετανός ανερχόμενος σταρ Σκοτ Ρόουζ Μαρς φέρεται να έχει κάνει δοκιμαστικό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, κάτι που αν αληθεύει, διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι η Amazon αναζητά έναν νεότερο ηθοποιό για τον ρόλο.

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον φημολογείται εδώ και καιρό ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ ως 007, αλλά ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ μπορεί να στρέφει το βλέμμα του σε έναν λιγότερο γνωστό σταρ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

O Ρόουζ-Μαρς, ο οποίος έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Krays: Code of Silence» και «Wolves of War», φέρεται να πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο, με μια πηγή κοντά στην παραγωγή να ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός διάβασε ατάκες που είπε ο Πιρς Μπρόσναν στην ταινία Τζέιμς Μποντ «GoldenEye» του 1995.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «THR», ο ηθοποιός είχε λάβει οδηγίες να μην μιμηθεί τον Μπρόσναν ή οποιονδήποτε άλλο πρωταγωνιστή της κινηματογραφικής σειράς συμπεριλαμβανομένων των Σον Κόνερι και Ρότζερ Μουρ.

Η 26η ταινία Τζέιμς Μποντ θα είναι η πρώτη που θα κυκλοφορήσει, αφού η Amazon MGM ανέλαβε τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο, κλείνοντας συμφωνία με τους επί χρόνια παραγωγούς Μάικλ Τζ. Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι.