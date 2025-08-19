Logo Image

Έλεν Μίρεν: Τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ θα πρέπει να τον υποδύεται άνδρας

Πολιτιστικά \ Σινεμά

Έλεν Μίρεν: Τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ θα πρέπει να τον υποδύεται άνδρας

Η βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν (Helen Mirren) δήλωσε ότι πιστεύει πως τον Τζέιμς Μποντ πρέπει να υποδυθεί άντρας, παρ’ όλο που είναι «φεμινίστρια».

«Δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα. Δεν λειτουργεί. Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι ο Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι διαφορετικό» ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Saga».

Η Amazon MGM Studios θα αναλάβει την παραγωγή της νέας ταινίας της κατασκοπευτικης κινηματογραφικής σειράς με τον δημιουργό του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ (Steven Knight), να γράφει το σενάριο του 26ου κατά σειρά φιλμ.

Η εταιρεία παραγωγής είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει μια «φρέσκια» εκδοχή της σειράς ταινιών, διατηρώντας όμως την «κληρονομιά» του εμβληματικού χαρακτήρα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube