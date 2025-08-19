Έλεν Μίρεν: Τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ θα πρέπει να τον υποδύεται άνδρας

Η βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν (Helen Mirren) δήλωσε ότι πιστεύει πως τον Τζέιμς Μποντ πρέπει να υποδυθεί άντρας, παρ’ όλο που είναι «φεμινίστρια».

«Δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα. Δεν λειτουργεί. Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι ο Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι διαφορετικό» ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Saga».

Η Amazon MGM Studios θα αναλάβει την παραγωγή της νέας ταινίας της κατασκοπευτικης κινηματογραφικής σειράς με τον δημιουργό του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ (Steven Knight), να γράφει το σενάριο του 26ου κατά σειρά φιλμ.

Η εταιρεία παραγωγής είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει μια «φρέσκια» εκδοχή της σειράς ταινιών, διατηρώντας όμως την «κληρονομιά» του εμβληματικού χαρακτήρα.