«Heat me»: Η ταινία της Κέλλυς Σαρρή διακρίθηκε στο Oscar Qualifying Galway Film

Η μικρού μήκους ταινία “Heat me” πραγματοποίησε παγκόσμια πρεμιέρα τον Ιούλιο στην Ιρλανδία και κέρδισε τις εντυπώσεις.

Στο 37ο Oscar Qualifying Galway Film Fleadh, ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ της Ευρώπης διακρίθηκε η μικρού μήκους ταινίας Heat Me της Κέλλυς Σαρρή. Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Joe McMahon ως Καλύτερη Διεθνής Ταινία Μικρού Μήκους, με την επιτροπή να την χαρακτηρίζει «ένα τολμηρό, βαθιά προσωπικό επίτευγμα, η ταινία της Κέλλυς Σαρρή συνδυάζει με δεξιοτεχνία την επείγουσα θεματική της κλιματικής κρίσης με χιούμορ που αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές γενιές, προσφέροντας μια ρεαλιστική αλλά ταυτόχρονα ποιητική οπτική στην επιβίωση, τη γυναικεία εμπειρία και την αντοχή σε έναν κόσμο που καταρρέει».

Σε σκηνοθεσία της Κέλλυ Σαρρή και σενάριο Μάτας Κούρτη το Heat Me είναι μια μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας με κεντρικό θέμα το κλίμα (climate fiction genre), με έδρα μια αστική γειτονιά της Αθήνας, όπου τρεις γυναίκες διαφορετικών γενεών (Νίκη Βακάλη, Μαρια Πανουργιά και Λαμπρινή Λίβα) προσπαθούν να επιβιώσουν και να συνυπάρξουν μέσα σε ένα αποπνικτικό κύμα καύσωνα χωρίς κλιματισμό.

Μέσα από μια οικοφεμινιστική, διαγενεακή αφήγηση, η ταινία φωτίζει τις συλλογικές αλλά και τις προσωπικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και αναδεικνύει τη σημασία της αλληλεγγύης, της προσαρμοστικότητας και της καθημερινής επιβίωσης. Από το ξεμάτιασμα της γιαγιάς την ώρα της τηλεργασίας της εγγονής και την απελπισία από τον καύσωνα της μαμάς, η ιστορία γεφυρώνει αβίαστα το παρελθόν, την ελληνική παράδοση με το μέλλον.

Με αρκετές πινελιές χιούμορ το “Heat me” θέτει τα δικά του ερωτήματα προς τους θεατές για μια εποχή η οποία αλλάζει σε ρυθμούς αστραπής. Ο πλανήτης ασφυκτιά, το ίδιο και οι άνθρωποι… πώς αντιδρούν διαφορετικές γενιές στην κλιματική αλλαγή; Η σκηνοθετική ματιά της Κέλλυ Σαρρή αναδεικνύει την εσωτερική και εξωτερική μάχη που δίνουν οι πρωταγωνίστριες μέσα από το σενάριο της Μάτας Κούρτη με στιγμές γέλιου αλλά και προβληματισμού. Ο διευθυντής φωτογραφίας, ο Νεοϋορκέζος, μόνιμος κάτοικος Αθηνών Eric Giovon (Μια νύχτα του Αυγούστου, Έρημη Χώρα) με το δικό του ξεχωριστό ύφος δημιουργεί φωτιστικά ένα μοναδικό σύμπαν όπου οι τρεις γυναίκες αλληλεπιδρούν.

Η ταινία χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μέσω του ΤΑΑ και την OPTIMA BANΚ και αποτελεί συμπαραγωγή των εταιρειών ABCinema ΚΟΙΝΣΕΠ και Orama Productions με παραγωγούς την Χριστίνα Τσακμακά, την Αλεξάνδρα Μήνου και τον Αντώνη Κορκόντζηλα και executive producer την Τζοάννα Καλαφάτη (Μαέστρο).

Λίγα λόγια για την σκηνοθέτιδα:

Η Κέλλυ Σαρρή είναι σκηνοθέτης με έδρα το Λος Άντζελες. Τα έργα της εστιάζουν σε φεμινιστικές και περιβαλλοντικές θεματικές. Το 2023 παρουσίασε την web σειρά Gynarchy, την πρώτη μυθοπλαστική σειρά σχεδιασμένη αποκλειστικά για TikTok και Instagram, η οποία τιμήθηκε με Webby Award (γνωστά και ως “Όσκαρ του Διαδικτύου”). Το 2025, η μικρού μήκους ταινία της Heat Me, ένα δυνατό διαγενεακό πορτρέτο επιβίωσης και προσαρμογής σε συνθήκες αστικής κλιματικής κατάρρευσης, τιμήθηκε με το βραβείο Joe McMahon για Καλύτερη Διεθνή Ταινία Μικρού Μήκους στο οσκαρικά πιστοποιημένο Galway Film Fleadh. Παράλληλα με τη μυθοπλασία, η Κέλλυ έχει σκηνοθετήσει μουσικά βίντεο και οπτικές καμπάνιες για καλλιτέχνες όπως η Kyla Imani και η Georgia Water. Οι δουλειές της έχουν προβληθεί και διακριθεί σε φεστιβάλ όπως τα Top Indie Film Awards, Impact DOCS και London Independent Film Awards. Με σχεδόν δέκα χρόνια εμπειρίας στον χώρο του κινηματογράφου και των Μέσων, συνεχίζει να δημιουργεί συμπεριληπτικούς χώρους που ενδυναμώνουν τις γυναίκες και τις υποεκπροσωπούμενες φωνές, θέτοντας νέα πρότυπα καινοτομίας, φροντίδας και δημιουργικού οράματος στον χώρο.

Σκηνοθεσία: Κέλλυ Σαρρή

Σενάριο: Μάτα Κούρτη

Παραγωγοί: Χριστίνα Τσακμάκα, Αλεξάνδρα Μήνου, Κέλλυ Σαρρή

Συμπαραγωγή: Αντώνης Κορκόντζηλας

Executive Producer: Τζοάννα Καλαφάτη

Associate Producer: Dani Adaliz

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Eric Giovon

Σκηνογράφοι: Σοφιαλένα Ξεζωνάκη & Γεωργία Νικολογιάννη

Ενδυματολόγος: Λαμπρίνα Βλαχογιάννη

Μοντάζ: Γιώργος Πατεράκης, Κέλλυ Σαρρή

Σχεδιασμός Ήχου: Ενές Αχμέτ Κεχαγιά

Color: Μάνθος Σαρδής

Μουσική: Λυδία Ανεστοπούλου

Παραγωγή: ABCinema, σε συμπαραγωγή με την Orama Productions

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου – Δημιουργική Ελλάδα

Επίσημος Χορηγός: Optima Bank