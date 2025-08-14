Θανάσης Ρεντζής: Πέθανε ο «βασιλιάς» του ελληνικού πειραματικού σινεμά

Σε ηλικία 78 ετών απεβίωσε την Τετάρτη 13 Αυγούστου ο κινηματογραφιστής Θανάσης Ρεντζής, γνωστός κυρίως για τις πειραματικές κινηματογραφικές ταινίες του «Μαύρο-Άσπρο» (1973, συν σκηνοθεσία με τον Νίκο Ζερβό) και «Ηλεκτρικός άγγελος» (1981), αλλά και για το θεωρητικό του έργο.

Γεννημένος το 1947 στο Αίγιο Αχαΐας σπούδασε Σκηνοθεσία στην Ανωτάτη Σχολή Θεάτρου – Κινηματογράφου Αθηνών.

Το 1968, με τους Φ. Καραμήτσο, Στ. Πουλάκη και Θ. Καστανιώτη συστήνουν μια ομάδα διεπιστημονικής μελέτης και έρευνας όπου και ασχολούνται με τα Μαθηματικά, την Κυβερνητική, τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας και κυρίως τον Κινηματογράφο.

Τον χειμώνα του 1970 ιδρύει με τον Δημήτρη Σπέντζο το Κέντρο Πειραματικού Κινηματογράφου.

Το 1977 τίθεται επικεφαλής της αντίδρασης των Ελλήνων Κινηματογραφιστών, κατά της τότε κυβερνητικής πολιτικής και αναλαμβάνει την διοργάνωση του καλούμενου «Αντιφεστιβάλ».

Στη συνέχεια ασχολείται συστηματικά με τον συνδικαλισμό και διατελεί διαδοχικά Γραμματέας και Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών καθώς και μέλος του τριμελούς Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημιουργών Οπτικοακουστικών Έργων [F. E. R. A.].

Το 1978 συνεργάζεται, ως προς το κινηματογραφικό σκέλος και τους φωτισμούς, με τον Ιάνη Ξενάκη στο Πολύτοπο Μυκήνων.

Το 1986 αναλαμβάνει την διεύθυνση καθώς και την αναδιοργάνωση του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και μετά από δύο χρόνια παραιτείται λόγω ουσιαστικών διαφωνιών με τους συνδικαλιστικούς φορείς του Κινηματογραφικού χώρου.

Στη συνέχεια τοποθετείται διευθυντής του Τομέα Ψυχαγωγίας της ΕΤ 1, απ’ όπου και απεχώρησε το 1990. Από τις αρχές του 21ου αιώνα διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών το μάθημα της Αισθητικής του Κινηματογράφου και των Νέων Μέσων.

Επιλεγμένη φιλμογραφία: Άσπρο-Μαύρο (με τον Ν. Ζερβό), 1973, Βιο-γραφία, 1974, Corpus, 1979, Ηλεκτρικός Άγγελος, 1981, Η ελληνική τυπογραφία (σειρά ντοκιμαντέρ), 1986-1987, The Athenian Fusion (ντοκιμαντέρ για το ARTE), 1992, Σιωπηλές Μηχανές, 1998

Επιλεγμένες εκδόσεις: Βιογραφία, Εκδόσεις Εξάντας, 1974, Οι πρωτοπορίες στον Κινηματογράφο, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1977, Corpus, 1980, Κινηματογράφος: Πρακτική και ιδεολογία, Εκδόσεις Πύλη, 1982, Ελαίας Εικάσματα (με τον Ηρακλή Δ. Λογοθέτη), Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001, Ορώμενα, τιμή στον Αριστοτέλη (φωτολιθογραφίες), Έκδοση ΕΚΠΑ-Καστανιώτη, 2002, Το φιλί της Κλεοπάτρας (χαρακτικά), Εκδόσεις Διάττων, 2004.

Κ. Μάλαμα : Ο Θανάσης Ρεντζής υπήρξε ένας πρωτοπόρος του κινηματογράφου.

Η απώλεια του σκηνοθέτη Θανάση Ρεντζή γεμίζει θλίψη τον κόσμο της τέχνης και της επιστήμης του κινηματογράφου. Ο Θανάσης Ρεντζής υπήρξε ένας πρωτοπόρος της κινηματογραφικής σκέψης και πράξης. Τα έργα του άνοιξαν δρόμους, δημιούργησαν αίσθηση και αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.