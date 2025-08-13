«Διαμάντια»: Μία ταινία – ερωτική επιστολή στις γυναίκες

H Weirdwave, από τις 14 Αυγούστου, παρουσιάζει στους κινηματογράφους την ιταλική ταινία «Διαμάντια» του Φερζάν Όζπετεκ. Μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη που ετοιμάζει την πιο προσωπική του ταινία, το φιλμ μας ταξιδεύει σε ένα ιστορικό ραφείο κοστουμιών στη Ρώμη. Εκεί, γυναίκες κάθε ηλικίας ράβουν τα όνειρα του ιταλικού σινεμά. Στο επίκεντρο, δύο αδελφές που κρατούν ζωντανή μια παράδοση γεμάτη πάθος και μυστικά.

Μια ταινία-ερωτική επιστολή στις γυναίκες και στο μεγαλείο του σινεμά, με αξέχαστες πρωταγωνίστριες, που αγαπήθηκε πολύ στην Ιταλία. Μια βαθιά συναισθηματική και νοσταλγική εμπειρία, που άγγιξε το κοινό κόβοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια.

Τα Διαμάντια προβλήθηκαν σε πολυάριθμα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως του Μαϊάμι και της Σόφιας.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ρώμη, δεκαετία του ’70: η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Aλμπέρτα και Γκαμπριέλα Κανόβα, οι οποίες διευθύνουν το εργαστήριο Κανόβα στην Ρώμη — έναν θρυλικό οίκο ραπτικής όπου δημιουργούνται κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Η Aλμπέρτα είναι αυστηρή και αφοσιωμένη στη δουλειά της, ενώ η Γκαμπριέλα παλεύει να ξεπεράσει την απώλεια της κόρης της.

Πίσω στο σήμερα, ένας σκηνοθέτης καλεί όλες τις αγαπημένες του ηθοποιούς να γυρίσουν μια ταινία που διαδραματίζεται στη Ρώμη του ’70 σε έναν αριστοκρατικό οίκο ραπτικής. Θέλει να κάνει μια ταινία για τις γυναίκες, αλλά δεν αποκαλύπτει πολλά: τις παρατηρεί, τους παίρνει τα μέτρα και τις ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή και σε έναν χώρο εργασίας όπου ο θόρυβος των ραπτομηχανών κυριαρχεί και οι άνδρες έχουν δευτερεύοντες ρόλους.

Μοναξιά, πάθη, αγωνίες, ανεκπλήρωτες αγάπες, κρυφές σχέσεις, επώδυνες απουσίες και άρρηκτοι δεσμοί συνθέτουν μία γοητευτική αφήγηση, μια συγκινητική, οπτικά εκθαμβωτική ιστορία για την αδελφική αγάπη, την τέχνη, τη θηλυκότητα και τον κινηματογράφο ως καταφύγιο.

Στα Διαμάντια η πραγματικότητα και η φαντασία, το ορατό και το αόρατο μπλέκονται γοητευτικά, όπως ακριβώς και η ζωή των ηθοποιών με τους χαρακτήρες που ερμηνεύουν.

Πρόκειται για την δέκατη πέμπτη ταινία του πολυβραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη και συγγραφέα τουρκικής καταγωγής Φερζάν Όζπετεκ ο οποίος εξασφάλισε ένα εξαιρετικό καστ, με 18 κορυφαίες Ιταλίδες ηθοποιούς. Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Ρώμη.

«Τη δεκαετία του 1980, ως βοηθός σκηνοθέτη, επισκεπτόμουν συχνά τα κινηματογραφικά και θεατρικά ραφεία – όπως το φημισμένο Tirelli- όπου γνώρισα τους μεγάλους σχεδιαστές κοστουμιών και φυσικά, σημαντικούς σκηνοθέτες, ηθοποιούς, ηθοποιούς. Αυτά τα μέρη με συνάρπαζαν. Σε αυτά πρωταγωνιστούσαν κυρίως γυναίκες, κι αυτές με ενέπνευσαν να αναπτύξω την ιδέα της ταινίας. Τα Διαμάντια βασίζονται στις ιστορίες των γυναικών που επινοούν αυτά τα κοστούμια, τα σχεδιάζουν, δοκιμάζουν και νοιώθουν τα υφάσματα και ψάχνουν με πείσμα τα τέλεια χρώματα και τις λεπτομέρειες αυτές που συμβάλλουν στην αρμονία των τελικών κομματιών, οδηγώντας μερικές φορές σε αληθινά αριστουργήματα».

Στην ταινία, ο σκηνοθέτης τιμά την κινηματογραφική παράδοση του στυλ, της εκλεπτυσμένης και ταυτόχρονα άνετης κομψότητας, της ραπτικής δεξιοτεχνίας, και αποθεώνει τα θρυλικά κοστούμια που φορούσε η Κλαούντια Καρντινάλε στον Γατόπαρδο και η Ρόμι Σνάιντερ στο Λυκόφως των θεών του Βισκόντι.

«Στη δουλειά μου είχα πάντα μια πολύ καλή συνεννόηση και επαφή με τις γυναίκες ηθοποιούς. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι γυναικείες ιστορίες, και οι σχέσεις μητέρας και κόρης ή αδερφών όπως εδώ. Στα Διαμάντια ήθελα να μεταφέρω τη σχέση που ένιωσα ανάμεσα σε αυτές τις υπέροχες μοδίστρες. Έχω παρατηρήσει ότι όταν οι γυναίκες εργάζονται μαζί, μπορούν να δείξουν μεγάλη αγάπη και αλληλεγγύη μεταξύ τους. Μου άρεσε η ιδέα να τοποθετήσω τις ίδιες ηθοποιούς σε δύο διαφορετικές εποχές, για να δείξω το πόσο πολύ μπορούν να μεταμορφωθούν –τόσο στην εμφάνιση όσο και στην συμπεριφορά τους».

Το ομώνυμο τραγούδι «Diamanti», σε στίχους και ερμηνεία της Giorgia, έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ (Diamanti, Iταλία, 2024, 135’)

Σκηνοθεσία: Φερζάν Όζπετεκ

Σενάριο: Φερζάν Όζπετεκ, Καρλότα Κοράντι.

Ηθοποιοί: Λουίζα Ρανιέρι, Τζασμίν Τρίνκα, Στέφανο Ακόρσι, Λούκα Μπαρμπαρόσα, Ελίζα Κασέρι