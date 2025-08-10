Φεστιβάλ κινηματογράφου Μελβούρνης με άρωμα Ελλάδας

Η πρωταγωνίστρια Αλκμήνη Γαϊταντζή, Ελληνίδα Πρωταθλήτρια Excel 2023, συμμετέχει στην παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ “Spreadsheet Champions”, που κάνει πρεμιέρα σήμερα 10 Αυγούστου στο Capitol.

Το “Spreadsheet Champions” παρακολουθεί έξι νεαρούς πρωταθλητές, που ταξιδεύουν από την Ελλάδα, την Αυστραλία, τη Γουατεμάλα, το Καμερούν, τις ΗΠΑ και το Βιετνάμ στον παγκόσμιο τελικό του Microsoft Office Specialist World Championship στην Φλόριντα — προκειμένου να μονομαχήσουν στην κατηγορία του Excel. Η σκηνοθέτης Kristina Kraskov τους ακολουθεί σε ένα συναισθηματικό ταξίδι, από τα σπίτια και τις σχολικές αίθουσες των χωρών τους μέχρι τον αγώνα, με αποτύπωση της έντασης και της πίεσης του Παγκοσμίου τελικού, αποτυπώνοντας ανησυχίες, ελπίδες, και τη φλόγα του να είσαι Εθνικός πρωταθλητής μόνο μια φορά — καθώς ο διαγωνισμός σου δίνει μόνο μία ευκαιρία να λάμψεις.

Το Melbourne International Film Festival (MIFF) είναι το σημαντικότερο κινηματογραφικό γεγονός της Νοτίου Αυστραλίας, με ιστορία που ξεκινά το 1952, περίπου 300 προβολές κάθε χρόνο και ισχυρή κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική επιρροή — το ιδανικό πλαίσιο για να λάμψουν το “Spreadsheet Champions” και η Αλκμήνη.

Η προβολή του “Spreadsheet Champions” πραγματοποιείται στο The Capitol, το εμβληματικό κινηματοθέατρο της Μελβούρνης που άνοιξε το 1924 και θεωρείται αρχιτεκτονικό στολίδι παγκόσμιας κλάσης. Σχεδιασμένο από τους Walter Burley Griffin και Marion Mahony Griffin, το The Capitol ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή γεωμετρική του οροφή, φωτισμένη με πολύχρωμες λάμπες που δημιουργούν ένα μοναδικό θέαμα. Μετά από εκτενή ανακαίνιση το 2019, ο χώρος φιλοξενεί πλέον διεθνή φεστιβάλ, πρεμιέρες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραμένοντας σύμβολο καλλιτεχνικής αίγλης και ιστορίας στο κέντρο της Μελβούρνης.

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής της GoodThing Productions (Αυστραλία), ρίχνει φως στον διαγωνισμό του Microsoft Office Specialist (MOS) World Championship και ειδικά στην ενότητα Excel. Πέντε κορυφαίοι πρωταθλητές, ένας από κάθε ήπειρο, πρωταγωνιστούν στην ταινία:

Mason Braithwaite (ΗΠΑ)

Melong Yvan De La Paix (Καμερούν)

Αλκμήνη Γαϊταντζή (Ελλάδα/Ευρώπη)

Pham Trung Nam (Βιετνάμ)

Carmina Solares (Γουατεμάλα)

Braydon Tanti (Αυστραλία)

Σκηνοθεσία: Kristina Kraskov

Executive Producer: Άννα Χαραλάμπους (Κύπρος) – ακόμη ένας ελληνικός κρίκος σε αυτήν την παραγωγή.

Η Αλκμήνη κατέκτησε το 2023 τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ελλάδας στο Excel και εκπροσώπησε τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Τελικό του διαγωνισμού, που διοργανώνει η Certiport. Εκείνη τη χρονιά, η ιστορία της επιλέχθηκε για να εκπροσωπήσει ολόκληρη την Ευρώπη στο ντοκιμαντέρ.

Το “Spreadsheet Champions” αναδεικνύει όχι μόνο τις τεχνικές ικανότητες των διαγωνιζομένων, αλλά και τον τρόπο που η ενασχόληση με το Excel μπορεί να γίνει διαβατήριο για διεθνείς εμπειρίες και επαγγελματική ανέλιξη. Με φόντο τις εξελίξεις της τεχνολογίας (Copilot, Python integration), η ταινία δείχνει πως το Excel παραμένει παγκόσμιο εργαλείο καινοτομίας.

Προβολές:

▪️10 Αυγ | 1:00pm | The Capitol

▪️12 Αυγ | 10:30am | ACMI 1

▪️17 Αυγ | 12:30pm | Village Cinemas Morwell

▪️17 Αυγ | 3:45pm | Village Cinemas Morwell

▪️17 Αυγ | 4:00pm | Star Cinema Bendigo

▪️22 Αυγ | 11:00am | Showbiz Cinema Ballarat

▪️22 Αυγ | 11:30am | Sale Cinema

▪️22 Αυγ | 12:30pm | ACMI 1

▪️23 Αυγ | 12:30pm | Village Cinemas Shepparton

▪️24 Αυγ | 3:45pm | ACMI 2

▪️24 Αυγ | 4:00pm | The Pivotonian Cinema Geelong