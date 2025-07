Νίσυρος: «Μήτρα» κινηματογραφικής δημιουργίας για 26η χρονιά

Έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς κινηματογραφικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, που διοργανώνεται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (ΜΙΚ), MFI Script 2 Film Workshops, φιλοξένησε και φέτος -για 26η χρόνια, η Νίσυρος.

Από τις 20 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, περισσότεροι από 70 σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και παραγωγοί από 24 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν στο νησί για να δουλέψουν πάνω σε νέα κινηματογραφικά έργα, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος Νισύρου, η συμμετοχή ήταν και φέτος εντυπωσιακή, με σχεδόν 250 αιτήσεις από 50 χώρες. Από αυτές επιλέχθηκαν 24 σενάρια μυθοπλασίας, 6 ντοκιμαντέρ, 3 τηλεοπτικές σειρές, καθώς και 8 story editor trainees από χώρες όπως η Ελλάδα, η Παλαιστίνη, η Κίνα, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εντατικά εργαστήρια, one-on-one mentoring με καταξιωμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου, διαλέξεις, masterclasses και προβολές. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε για ακόμη μία φορά στους χώρους του Γυμνασίου στο Μανδράκι, με τη θερμή στήριξη του Δήμου Νισύρου και των κατοίκων του νησιού.

«Η ενέργεια της Νισύρου, οι φιλόξενοι κάτοικοι και η στήριξη του Δήμου διαμορφώνουν ένα μοναδικό περιβάλλον για δημιουργία και έμπνευση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου.

Στο πλαίσιο του φετινού εργαστηρίου, πέντε φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετείχαν ως παρατηρητές, ενώ ένας σπουδαστής από τη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Σταυράκου συνέβαλε ενεργά στην παραγωγή του προγράμματος, ολοκληρώνοντας παράλληλα την πρακτική του άσκηση.

Επιπλέον, το MFI ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δήμου Νισύρου για τη δημιουργία μικρών ντοκιμαντέρ, με στόχο την προβολή και ανάδειξη του Γεωπάρκου Νισύρου, ενισχύοντας την τοπική καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Σταθερή διεθνής υποστήριξη και δικτύωση

Το MFI Script 2 Film Workshops πραγματοποιείται με τη στήριξη του Creative Europe MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Δήμων Νισύρου και Αστυπάλαιας, της ΕΡΤ και του ΕΚΚΟΜΕΔ. Συνεργάζεται με κορυφαία ευρωπαϊκά φεστιβάλ και κινηματογραφικές σχολές, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Sofia Meetings, το Meetings On The Bridge, και το Dot on the Map της Κύπρου.

Με πυρήνα του τη φιλοσοφία ότι κάθε σενάριο είναι μια μοναδική, προσωπική ιστορία, το MFI συνεχίζει να στηρίζει δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο, δίνοντας ώθηση σε έργα με προοπτική για τη μεγάλη οθόνη.