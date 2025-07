Η ελληνική ταινία που αλλάζει την αντίληψή μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Τέχνη

Μετά από επτά χρόνια σιωπής σε νέες μουσικές κυκλοφορίες, η καταξιωμένη Ελληνίδα πολυοργανίστρια και οραματίστρια κινηματογραφίστρια Ολίβια Χατζηιωάννου, γνωστή καλλιτεχνικά ως Oh., επιστρέφει εκθαμβωτικά.

Το νέο της single και ταινία μικρού μήκους, “I Pray for Love”, είναι μια πρωτοποριακή κινηματογραφική εμπειρία που συνδυάζει διαχρονική πνευματική περισυλλογή με την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, και ήδη αποσπά σημαντική διεθνή αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένου ενός κορυφαίου βραβείου εδώ στην Ελλάδα.

Αυτή η μαγευτική οπτική μπαλάντα διάρκειας τριών λεπτών και σαράντα πέντε δευτερολέπτων γίνεται ραγδαία μια αίσθηση στο παγκόσμιο κύκλωμα φεστιβάλ κινηματογράφου. Κατέκτησε με υπερηφάνεια το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Δημιουργημένης με Τεχνητή Νοημοσύνη στο περίοπτο 7ο Bridges International Film Festival στο Λουτράκι, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναγνώριση εντός της χώρας. Περαιτέρω διεθνής αναγνώριση περιλαμβάνει Τιμητική Διάκριση για Καλύτερη Μουσική/Μιούζικαλ στο Assurdo Film Festival του Μιλάνου στην Ιταλία, Τιμητική Διάκριση από το Athens International Monthly Art Film Festival (AIMAFF), και Επίσημη Επιλογή στα Europe Music Video Awards (EMVA), το διαπιστευμένο από το IMDb Alternative Film Festival (AltFF) στο Τορόντο και το προοδευτικό Geekapalooza Film Festival στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Το “I Pray for Love” είναι μια βαθιά συγκινητική, αργόσυρτη μπαλάντα, σε σύνθεση και εκτέλεση της Oh., με πλούσιες στρώσεις εγχόρδων, πιάνου, και την χαρακτηριστική της σαν προσευχή φωνητική απόδοση. Η συνοδευτική ταινία μικρού μήκους έχει πραγματικά αιχμαλωτίσει κοινό και κριτικούς. Η Oh., ως σκηνοθέτις, τόλμησε σε αχαρτογράφητη δημιουργική επικράτεια χρησιμοποιώντας το πρωτοποριακό μοντέλο παραγωγής βίντεο της OpenAI, Sora. Η Oh. δημιούργησε πάνω από 380 μοναδικές εντολές κειμένου (text prompts) και έδωσε στο Sora μια επεξεργασμένη εικόνα του εαυτού της. Αυτό που δημιούργησε το Sora ως απάντηση ήταν σουρεαλιστικές, βαθιά συναισθηματικές κινούμενες ακολουθίες που εκπληκτικά αντικατόπτριζαν τις εκφράσεις του προσώπου, τη στάση και την κίνηση της χωρίς ρητή εντολή – μια δημιουργική ανακάλυψη.

“Αυτό το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έγινε κάτι σαν δημιουργικός συνεργάτης για μένα. Ήταν σχεδόν σαν να συνομιλούσα με το υποσυνείδητό μου και τα οπτικά στοιχεία αποκαλύφθηκαν οργανικά. Όσο περισσότερο προσπαθούσα να ελέγξω κάθε μικρή λεπτομέρεια, κίνηση ή εντολή, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος να χαθεί αυτή η μαγεία και η δημιουργικότητα που βρίσκονται στις όμορφες ατέλειες.”

Η Oh. σκηνοθέτησε σκηνές χρησιμοποιώντας εικονικούς φακούς για να επιτύχει τα πάντα, από σαρωτικά τοπία 35mm έως οικεία κοντινά πλάνα 85mm, παράλληλα με ρευστές, κινηματογραφικές κινήσεις τύπου drone.

“Η μεγαλύτερη ανακάλυψη ήταν ότι πρέπει πραγματικά να είσαι ένας ευφυής συγγραφέας για να χρησιμοποιήσεις αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη. Έφτασε πραγματικά στο σημείο του πώς να περιγράψεις ένα συναίσθημα και μια στιγμή σε μια σύντομη πρόταση: αρκετά περιγραφική, αλλά όχι υπερβολικά αφηρημένη ή υπερβολικά πραγματιστική.”

Τα οπτικά στοιχεία εξερευνούν την πνευματική ανάδυση, μεταμόρφωση και εσωτερική γαλήνη. Το αποτέλεσμα είναι ένα ονειρικό οπτικό ταξίδι, ταυτόχρονα αρχαίο και εντυπωσιακά μοντέρνο, που δεν μοιάζει με τίποτα που έχουμε δει μέχρι τώρα.

Η ιστορία διεθνούς αναγνώρισης της Ολίβιας Χατζηιωάννου είναι εκτενής, αναδεικνύοντάς την ως μία από τις πιο καινοτόμες ανεξάρτητες καλλιτέχνιδες της Ελλάδας. Το τραγούδι που την καθιέρωσε στην Ελλάδα ήταν το “Trials” (2013), το οποίο απέσπασε εθνική προσοχή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ονομάστηκε ένα από τα “50 κορυφαία γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα κατά την κρίση,” κερδίζοντας επαίνους από τον διεθνή Τύπο. Τα προηγούμενα έργα της, όπως το αναγνωρισμένο από τους κριτικούς progressive metal EP Metallia του 2018 και το ισχυρό μουσικό του βίντεο Red Lion, έλαβαν πάνω από δώδεκα βραβεία και προβλήθηκαν στο French Riviera Film Festival στις Κάννες. Το πρωτοποριακό της καθηλωτικό βίντεο 360 μοιρών VR Love of Avalanches εδραίωσε τη φήμη της για το ότι ξεπερνά ατρόμητα τα όρια της μουσικής και της οπτικής τέχνης – είτε μέσω WebGL, VR, είτε τώρα, της επαναστατικής δυναμικής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο YouTube στις 30 Ιουνίου 2025, λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του single σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming στις 27 Ιουνίου. Για όσους ενδιαφέρονται για τη δημιουργική διαδικασία, ένα συναρπαστικό άρθρο με παρασκήνια με τίτλο How We Created ‘I Pray for Love’ εμβαθύνει στο περίπλοκο τεχνικό και καλλιτεχνικό ταξίδι πίσω από την ταινία, και είναι διαθέσιμο τώρα στο olitunes.com.

Καθώς το “I Pray for Love” συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από περισσότερες προβολές σε φεστιβάλ, φτάνει σε παγκόσμια ακροατήρια που βιώνουν μια ιστορία που γεφυρώνει την τεχνολογία αιχμής με τη βαθιά ενδοσκόπηση και την αιώνια ανθρώπινη αναζήτηση για ομορφιά και νόημα.