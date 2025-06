Bobby Sherman: Πέθανε ο τραγουδιστής και ηθοποιός, είδωλο των εφήβων στα ’60s και ’70s

Ο Μπόμπι Σέρμαν (Bobby Sherman), ο ηθοποιός και τραγουδιστής που λατρεύτηκε ως έφηβο είδωλο στα τέλη της δεκαετίας του 1960, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η σύζυγός του, Brigitte Poublon, μέσω ανάρτησης στο Instagram το πρωί της Τρίτης, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Τον Μάρτιο, είχε γνωστοποιήσει ότι ο Sherman έδινε μάχη με καρκίνο τετάρτου σταδίου, χωρίς να προσδιορίσει τον τύπο της ασθένειας.

Ο Sherman έγινε γνωστός ευρύτερα μέσα από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά εποχής «Here Come the Brides» (1968–1970), στην οποία υποδυόταν έναν ντροπαλό ξυλοκόπο στο Σιάτλ του 19ου αιώνα. Αν και η σειρά διήρκεσε μόλις δύο σεζόν, ο 25χρονος τότε Sherman απέκτησε φανατική βάση θαυμαστών, λαμβάνοντας έως και 25.000 γράμματα την εβδομάδα.

Η επιτυχία του δεν περιορίστηκε στην τηλεόραση. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, ξεκίνησε δυναμικά και στον χώρο της μουσικής. Το τραγούδι «Little Woman» έφτασε στο Νο3 των αμερικανικών charts το 1969, ενώ ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες όπως τα «La La La (If I Had You)», «Easy Come, Easy Go» και «Julie, Do Ya Love Me». Μέχρι το 1972 είχε στο ενεργητικό του επτά χρυσούς δίσκους, έναν πλατινένιο και δέκα χρυσά άλμπουμ.

Το 2005, το περιοδικό TV Guide τον κατέταξε στην 8η θέση της λίστας με τα μεγαλύτερα teen idols όλων των εποχών, ξεπερνώντας ονόματα όπως οι Davy Jones και Troy Donahue. Ήταν τακτικός «ένοικος» των εξωφύλλων του Tiger Beat, ενώ ακόμα και η Marge Simpson της ομώνυμης σειράς είχε δηλώσει πως υπήρξε ερωτευμένη μαζί του.

Ο Robert Cabot Sherman Jr. γεννήθηκε το 1943 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Γιος γαλατά, ξεκίνησε τη μουσική στα 11 του, μαθαίνοντας τρομπέτα και αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, κατακτώντας 16 μουσικά όργανα. Έφηβος ακόμα, τραγουδούσε σε μπάντες και γνώρισε τον ηθοποιό Sal Mineo, ο οποίος τον βοήθησε να κάνει τα πρώτα του βήματα στο Χόλυγουντ.

Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε το 1965 στη σειρά «Honey West», ενώ καθιερώθηκε μέσα από τη μουσική εκπομπή «Shindig!». Στη δεκαετία του ’70 συμμετείχε σε δεκάδες δημοφιλείς εκπομπές όπως τα «Ed Sullivan Show», «The Johnny Cash Show», «The Andy Williams Show» και «The Sonny and Cher Comedy Hour».

Παρά τη δημοσιότητα, ο Sherman κράτησε χαμηλό προφίλ. «Δεν είχα καν χρόνο για να αναπτύξω εγωισμό», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του. Όταν αποσύρθηκε από τον χώρο της ψυχαγωγίας, ακολούθησε νέα πορεία, εργαζόμενος ως διασώστης και εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών στην Αστυνομία του Λος Άντζελες.

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 1997, σε ένα επεισόδιο της σειράς «Frasier», όπου υποδύθηκε τον εαυτό του.

Ο Sherman είχε παντρευτεί δύο φορές: αρχικά με τη φοιτήτρια Patti Carnel (χώρισαν το 1977) και στη συνέχεια με τη Brigitte Poublon. Μαζί είχαν ιδρύσει φιλανθρωπικό οργανισμό για την υποστήριξη παιδιών στη Γκάνα. Εκτός από τη σύζυγό του, αφήνει πίσω του δύο γιους και έξι εγγόνια.

Για την εποχή της δόξας του, ο ίδιος είχε πει χαρακτηριστικά: «Ήμουν αποπροσανατολισμένος, δεν ήξερα πού βρίσκομαι, πάντα έπρεπε να μου το θυμίζουν. Αλλά, ειλικρινά, πέρασα υπέροχα. Οι συναυλίες ήταν φανταστικές, οι θαυμαστές καταπληκτικοί. Ήταν ένα συνεχές love-in».