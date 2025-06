Νίκος Καβουκίδης: Ο θρυλικός διευθυντής φωτογραφίας στην προβολή της ταινίας «Τζένη Τζένη»

Το 4ο Evia Film Project, η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συνεχίστηκε την Τετάρτη 18 Ιουνίου με προβολές, εργαστήρια για παιδιά και επαγγελματίες του σινεμά, καθώς και με την παρουσίαση των πρότζεκτ της Αγοράς.

Ο θρυλικός διευθυντής φωτογραφίας Νίκος Καβουκίδης, ο οποίος συμπληρώνει 70 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο ελληνικό σινεμά, ήταν παρών στην προβολή της ταινίας «Τζένη Τζένη» και συνομίλησε με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη. Τον Νίκο Καβουκίδη τίμησαν με την παρουσία τους σπουδαίοι ηθοποιοί, ανάμεσά τους ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Κώστας Αποστολάκης, ο Μιχάλης Σαράντης, ο Φάνης Μουρατίδης, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Αργύρης Παυλίδης.

Πριν την έναρξη της προβολής, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης μίλησε για το έργο του Νίκου Καβουκίδη: «Όλες οι ταινίες του φετινού προγράμματος μας δίνουν τροφή για σκέψη γύρω από το ελληνικό καλοκαίρι. Το Τζένη, Τζένη είναι μια ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, γυρισμένη το 1965 στις Σπέτσες. Μαζί μας είναι ο άνθρωπος που κινηματογράφησε αυτή την ταινία, ο Νίκος Καβουκίδης, ο οποίος μπήκε στο σινεμά σε ηλικία δεκαπέντε ετών. Δούλεψε με όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες αυτής της περιόδου, τον Αλέκο Σακελλάριο, τον Ντίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη και πολλούς ακόμα, σε εμβληματικές ταινίες που έχουμε όλοι αγαπήσει, πέρα από την ταινία που θα δούμε τώρα, όπως Κοινωνία, ώρα μηδέν, Στεφανία, Ο Αστραπόγιαννος, Μια τρελλή τρελλή οικογένεια, Λόλα κ.ά.

Είναι επίσης από τους λίγους διευθυντές φωτογραφίας που πέρασαν και στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο, έχοντας συνεργαστεί με όλους τους σκηνοθέτες που όρισαν αυτό το επαναστατικό ρεύμα του ελληνικού σινεμά: τον Παντελή Βούλγαρη, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον Ροβήρο Μανθούλη και βέβαια τον Νίκο Κούνδουρο, σε επίσης εμβληματικές και σπουδαίες ταινίες, όπως Το προξενιό της Άννας, Τα χρώματα της ίριδος, το 1922, το Μπορντέλο και το Μπάυρον, η μπαλάντα ενός δαιμονισμένου του Νίκου Κούνδουρου. Τον λένε θρύλο του ελληνικού σινεμά, Νέστορα της φωτογραφίας και μάγο του φωτός. Ο ίδιος βέβαια θέλει να τον αποκαλούν απλώς δάσκαλο», δήλωσε και υποδέχτηκε στη σκηνή τον Νίκο Καβουκίδη.

Ο Νίκος Καβουκίδης ευχαρίστησε το κοινό για το θερμό του χειροκρότημα, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη, την επικεφαλής ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Ελένη Ανδρουτσοπούλου, αλλά και όλη την ομάδα του Φεστιβάλ για τη δουλειά τους σε όλες τις δράσεις, οι οποίες στηρίζουν τους Έλληνες επαγγελματίες του σινεμά. «Το Evia Film Project έχει μεγάλη σημασία γιατί υποστηρίζει τον πολιτισμό, μια πράξη την οποία έχει ανάγκη η Εύβοια μετά τις φωτιές. Έχω συγκινηθεί πολύ, γιατί το Φεστιβάλ με τιμά με την προβολή της ταινίας, αλλά και γιατί βλέπω ότι οι Ευβοιώτες έχουν αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία, η οποία εύχομαι να συνεχιστεί για πολλά χρόνια», δήλωσε ο Νίκος Καβουκίδης, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια προσφοράς στον ελληνικό κινηματογράφο. Σε ερώτηση του Ορέστη Ανδρεαδάκη σχετική με το ελληνικό φως και τη φήμη ότι οι σκηνοθέτες το αποφεύγουν γιατί είναι δύσκολο να αποτυπωθεί, ο Νίκος Καβουκίδης σχολίασε: «Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, ανάλογα αν το φιλμ είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο. Το ελληνικό φως είναι σκληρό, και ειδικά στο έγχρωμο φιλμ χρειάζεται προσοχή και ακρίβεια. Ωστόσο, όλοι οι Έλληνες διευθυντές φωτογραφίας κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν το ελληνικό φως και να κάνουν υπέροχες δουλειές, ο Γιώργος Αρβανίτης, ο Γιώργος Φρέντζος και πολλοί άλλοι».

Στη συνέχεια, και σχετικά με τη συνεργασία του με τη Τζένη Καρέζη, ανέφερε: «Στην Τζένη άρεσε πολύ το ψαροντούφεκο και το ούζο, ενώ ήταν και φοβερή ταβλαδόρισσα! Είχαμε αποκτήσει πολύ καλή σχέση. Εγώ είχα φύγει από τη Φίνος Φιλμ πριν από το Κοντσέρτο για πολυβόλα, κι αυτή όταν έμαθε πως δεν θα είμαι στην ταινία διαμαρτυρήθηκε έντονα, λέγοντας: “Χωρίς τον Καβουκιδάκο, εγώ δεν την κάνω την ταινία!”». Στο σημείο αυτό, και σε ερώτηση του Ορέστη Ανδρεαδάκη αναφορικά με τη συνεργασία του με εμβληματικές γυναικείες φιγούρες του ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Καβουκίδης σχολίασε: «Όλοι οι διευθυντές φωτογραφίας προσέχουν να παρουσιάσουν όμορφη την πρωταγωνίστρια.

Στο Δόλωμα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θυμάμαι πως τραβούσαμε στη Φίνος Φιλμ με κάτι μεγάλες κάμερες που είχαν τζάμι μπροστά στον φακό. Η Αλίκη το χρησιμοποιούσε ως καθρέφτη, κι αν δεν της άρεσε κάτι, σταματούσε το γύρισμα. Εγώ θέλησα να τη φωτίσω διαφορετικά απ’ ό,τι συνήθως. Τελικά, όταν είδε το αποτέλεσμα σε μια δοκιμαστική προβολή, ξετρελάθηκε κι άρχισε να με αγκαλιάζει και να με φιλάει! Εγώ της είπα ν’ αφήσει τα φιλιά και να με αφήσει να τη φωτίσω όπως θέλω, κι έτσι έγινε τελικά».

Έπειτα, σχετικά με τον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο, ο Νίκος Καβουκίδης ανέφερε: «Με το νέο αυτό ρεύμα φύγαμε από τα πλατό της Φίνος Φιλμ και τραβήξαμε έξω, σε ταινίες όπως η Ληστεία στην Αθήνα, ή όπως η πρώτη ταινία του Βούλγαρη, το Προξενιό της Άννας, αλλά και το ντεμπούτο του Παναγιωτόπουλου, Τα χρώματα της ίριδος. Εμείς οι Έλληνες καταφεύγουμε σε πατέντες. Επειδή δεν είχαμε πολλά λεφτά για παραγωγές, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και τα καταφέρναμε μια χαρά».

Τέλος, ο Νίκος Καβουκίδης είπε μια ιστορία από τα γυρίσματα στα Χρώματα της ίριδος, για μια σκηνή τραβηγμένη σε μια παραλία της Εύβοιας: «Σε μια σκηνή, ο Κώστας Σφήκας έπρεπε να βυθιστεί στο νερό κρατώντας μια ομπρέλα, αλλά δεν σκέφτηκε κανείς πόσο γρήγορα βαθαίνει η παραλία. Έτσι αυτός περπατούσε και περπατούσε για ώρα αλλά δεν βυθιζόταν με τίποτα! Τελείωσε το φιλμ, βράχηκε και το κοστούμι του. Ευτυχώς την επόμενη μέρα είχε κύμα και κάπως το κλέψαμε, καταφέραμε και τον βυθίσαμε. Θέλω να πω πως στον κινηματογράφο δεν μπορούμε να τα προβλέπουμε όλα, αλλά με επιμονή τα καταφέρνουμε», ολοκλήρωσε. Ακολούθησε η προβολή της ταινίας.

Παιδικό εργαστήρι Ρομποτικής

Δεκάδες παιδιά και έφηβοι συμμετείχαν σε ένα μοναδικό εργαστήριο ρομποτικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Λουτρά Αιδηψού, όπου παιδιά και έφηβοι ηλικίας 6-17 ετών δημιούργησαν τη δική τους ταινία με τη βοήθεια καινοτόμων ρομποτικών συστημάτων. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί και την Πέμπτη στη Λίμνη, ενώ η ταινία μικρού μήκους που δημιούργησαν τα παιδιά θα προβληθεί πριν τις προβολές των ταινιών Μαδαγασκάρη στην Αιδηψό και Πριν τα μεσάνυχτα στη Λίμνη.

Παρουσίαση των πρότζεκτ της Αγοράς

Έξι μοναδικά πρότζεκτ παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Αγοράς του 4ου Evia Film Project από δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο, στην κατάμεστη αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Αιδηψού. Στη διάρκεια της 4ης διοργάνωσης του EFP, η Αγορά συνεχίζει να εφαρμόζει ένα καινοτόμο μοντέλο κυκλικής οικονομίας και προσκαλεί επαγγελματίες να ανακαλύψουν ή να επανασυνδεθούν με ελληνικά και διεθνή πρότζεκτ που έχουν παρουσιαστεί στις Αγορές των ΦΚΘ και ΦΝΘ στο παρελθόν. Με τη δράση αυτή, η Αγορά στοχεύει να υποστηρίξει πρότζεκτ που είναι έτοιμα για το επόμενο βήμα, προσφέροντάς τους ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας με ειδικά επιλεγμένους επαγγελματίες, ανάλογα με τις διαφορετικές τους ανάγκες στην οικεία και χαλαρή ατμόσφαιρα που προσφέρει η Εύβοια.

Τις παρουσιάσεις προλόγισε η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ελίζ Ζαλαντό: «Θέλω να καλωσορίσω θερμά τους καλεσμένους μας, τους δημιουργούς των πρότζεκτ αλλά και όλη την ομάδα του Φεστιβάλ. Η ιδέα γύρω από το Evia Film Project είναι πολύ απλή και πολύ αυστηρή: περιλαμβάνει δουλειά, κολύμπι και φαγητό. Είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε με αυτές τις θεμελιώδεις αρχές!», αστειεύτηκε κι έδωσε τον λόγο στον Θάνο Σταυρόπουλο, συντονιστή της Αγοράς. Ο Θάνος Σταυρόπουλος παρουσίασε την ομάδα της Αγοράς, καλωσόρισε με τη σειρά του τους καλεσμένους κι έδωσε τη σκυτάλη στην Έλενα Γαϊτανάρου, συνεργάτιδα της Αγοράς, η οποία ήταν και η συντονίστρια της εκδήλωσης. Ακολούθησε η παρουσίαση των πρότζεκτ.

Τα πρότζεκτ που παρουσιάστηκαν στη Βόρεια Εύβοια:

ΦΙΛΙΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΙΣΚΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΞΗΓΩ

Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

Σκηνοθεσία: Δάφνη Χαιρετάκη, Σενάριο: Δάφνη Χαιρετάκη, Κωνσταντίνος Σαμαράς, Παραγωγή: Δάφνη Χαιρετάκη – Allonsanfàn Films, Συμπαραγωγή: Jasmina Sijercić – Bocalupo Films, Ελλάδα, Γαλλία

FRIENDS, BIRTHDAYS, MURDER, ETC.

Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Δημήτρης Τσακαλέας, Λήδα Βαρτζιώτη, Παραγωγή: Ιωάννα Μπολομύτη – Atalante Productions, Ελλάδα

HOLY HUMAN ANGEL

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Αγγελική Αριστομενοπούλου, Παραγωγή: Γιούρι Αβέρωφ, Ρέα Αποστολίδη – Anemon, Συμπαραγωγή: Heather Millard – Compass Films, Βίκυ Μίχα – Asterisk, Ελλάδα, Ισλανδία

HOW MANY NIGHTS, HOW MANY DAYS?

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Alaa Dajani, Σενάριο: Kesmat Elsayed, Alaa Dajani, Παραγωγή: Kesmat Elsayed – See Media Production, Συμπαραγωγή: Seera Films, Αίγυπτος, Γερμανία

THE CROSSROAD / AS GOD WILLS

Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Mari Gulbiani, Παραγωγή: Kate Kalandarishvili – Midifilm, Γεωργία

WOMEN WALK HOME

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Stephanie Andreou, Παραγωγή: Adrián Gutiérrez – Saia Films, Συμπαραγωγή: Rémi Grellety, Sara Skrodzka – Warboys Films, Κύπρος, Γαλλία

Παράλληλα, οι καλεσμένοι της Αγοράς παρακολούθησαν ένα ξεχωριστό εργαστήρι αυτεπίγνωσης, με τίτλο Η τέχνη τού να κάνεις λιγότερα, από την ολιστική θεραπεύτρια Έλενα Χριστοπούλου. Παράλληλα, οι διαπιστευμένοι της Αγοράς απόλαυσαν την «αργή δικτύωση», πραγματοποιώντας συναντήσεις με φόντο το μοναδικό τοπίο της Βόρειας Εύβοιας

Στο Ελύμνιον, στη Λίμνη, προβλήθηκε η αξέχαστη ταινία Τα Κορίτσια στον ήλιο του Βασίλη Γεωργιάδη, με την υπέροχη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.