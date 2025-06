Στον Πάολο Σορεντίνο θα απονεμηθεί φέτος το Τιμητικό Βραβείο «Καρδιά του Σαράγεβο»

Στον Ιταλό σεναριογράφο-σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο θα απονεμηθεί φέτος το Τιμητικό Βραβείο, «Καρδιά του Σαράγεβο», του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε αναγνώριση της «εξαιρετικής συμβολής του στην τέχνη του κινηματογράφου».

Στο 31o Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα προβληθούν ταινίες του Πάολο Σορεντίνο στο πλαίσιο του προγράμματος «Tribute To». Ο Σορεντίνο θα δώσει επίσης ένα Masterclass και θα μοιραστεί τις σκέψεις του για τη σύγχρονη τέχνη σε συζήτηση με το κοινό.

Ο Πάολο Σορεντίνο γεννήθηκε στη Νάπολη το 1970. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «One Man Up» παρουσιάστηκε το 2001 και επιλέχθηκε για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Οι επόμενες δύο ταινίες του, «The Consequences of Love» του 2004 και «The Family Friend» του 2006, διαγωνίστηκαν για τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, όπως και η ταινία «Il Divo», η οποία κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής το 2008.

Επέστρεψε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών το 2011 με την ταινία «This Must be the Place» και δύο χρόνια αργότερα με το «The Great Beauty», που κέρδισε Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο BAFTA για την Καλύτερη Ξενόγλωσση ταινία, καθώς και τρία Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (EFA).