Παγκόσμια Ημέρα Star Wars 2025

Κάθε χρόνο στις 4 Μαΐου, οι απανταχού φίλοι της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των Άστρων» (Star Wars) γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του Τζορτζ Λούκας, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους.

Η φράση «May the Fourth be with you» είναι ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με τη διάσημη ατάκα του Star Wars «May the Force be with you» (Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σου), η οποία λέγεται συχνά από χαρακτήρες στο σύμπαν του Star Wars και κυρίως την ακούμε από Jedi ή χαρακτήρες που πιστεύουν στην ύπαρξη της Δύναμης.

Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση της φράσης έγινε το 1979, όταν το Συντηρητικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχάρη τη Μάργκαρετ Θάτσερ για την εκλογική της νίκη με μια διαφήμιση σε εφημερίδα που έγραφε «May the Fourth Be with You, Μάγκι. Συγχαρητήρια». Ωστόσο, η φράση λέγεται ότι είχε αρχίσει να ακούγεται το 1978, περίπου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, «Star Wars Episode IV: A New Hope», ενώ το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς αρκετές εφημερίδες χρησιμοποίησαν έξυπνα τη φράση για τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, όπου γιορτάζεται η Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Με την έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η Ημέρα του Star Wars έγινε ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο μεταξύ των οπαδών. Το 2008, εμφανίστηκαν τα πρώτα γκρουπ στο Facebook, που γιόρταζαν την Ημέρα του Luke Skywalker με το ίδιο σύνθημα. Το 2011, ο πρώτος οργανωμένος εορτασμός της Star Wars Day πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο του Καναδά, με παιχνίδια γνώσεων, διαγωνισμούς στολών και ταινίες θαυμαστών. Έκτοτε, η Star Wars Day έχει υιοθετηθεί από τη Lucasfilm και τη Disney, τους ιδιοκτήτες του franchise, ως τον ετήσιο εορτασμό της κουλτούρας του Star Wars.

Φαινόμενο ποπ κουλτούρας

To Star Wars είναι ένα αμερικανικό franchise επικής διαστημικής όπερας, που επικεντρώνεται σε μια σειρά ταινιών που δημιουργήθηκε από τον Τζορτζ Λούκας. Η πρώτη ταινία με τον ομώνυμο τίτλο προβλήθηκε στις 25 Μαΐου 1977 και έκτοτε δημιούργησε ένα φαινόμενο ποπ κουλτούρας, το οποίο γέννησε και άλλες ταινίες και μια εκτενή λίστα από βιβλία, κόμικς, βιντεοπαιχνίδια, τηλεοπτικές σειρές, παιχνίδια, φιγούρες και άλλα προϊόντα, που αποτελούν το σύμπαν του Star Wars. Το 2020, η συνολική του αξία εκτιμήθηκε στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια, και είναι επί του παρόντος το πέμπτο επικερδέστερο franchise πολυμέσων στην ιστορία.

Διαστημική όπερα

Οι ταινίες εξελίσσονται από το 32 ΠΜΓ (Πριν τη Μάχη του Γιάβιν) μέχρι το 35 ΜΜΓ (Μετά τη Μάχη του Γιάβιν), όπου εξιστορείται πρωτίστως η ζωή του Άνακιν Σκαϊγουώκερ και το πώς από Τζεντάι μετατρέπεται σε Σιθ με το όνομα Νταρθ Βέιντερ, αλλά τελικά εξιλεώνεται σώζοντας τον γιο του, Λουκ Σκαϊγουώκερ, από τον Νταρθ Σίντιους. Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του Νταρθ Βέιντερ μια νεαρή ρακοσυλλέκτρια, η Ρέι, ανακαλύπτει ότι είναι ευαίσθητη στη Δύναμη και αναπτύσσει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον εγγονό του Άνακιν, Μπεν Σόλο, ο όποιος ακολουθώντας λανθασμένα τα χνάρια του παππού του έχει παρασυρθεί στη σκοτεινή πλευρά και έχει πάρει το όνομα Κάιλο Ρεν.

Το Star Wars είναι διαστημική όπερα. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιστημονική φαντασία, καθώς επικεντρώνεται περισσότερο σε ρομαντικά στοιχεία και δραματικές επικές μάχες. Επίσης, υπάρχει αρκετά το μυστικιστικό στοιχείο με τη Δύναμη που «μαγικά» δίνει δυνάμεις στους Τζεντάι. Ο Λούκας έχει συνδυάσει φουτουριστικά στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και παλιά τεχνολογία (ρετροφουτουρισμός). Σε κάθε ταινία αναγράφεται η πρόταση “A long time ago, in a Galaxy far, far away…” (ελληνικά: Πολύ παλιά, σε ένα Γαλαξία πολύ, πολύ μακριά).

Ο Τζορτζ Λούκας έχει δηλώσει ότι το Star Wars είναι μια ταινία που συνοδεύει τη μουσική, όχι το αντίστροφο. Η μουσική όλων των ταινιών έχει γραφτεί από τον συνθέτη Τζον Γουίλιαμς και πολλά θέματα που έχουν παιχτεί στις ταινίες αποτελούν πλέον μονόλιθους κινηματογραφικών θεμάτων, άμεσα αναγνωρίσιμα και συνδεδεμένα με συγκεκριμένους χαρακτήρες της ταινίας. Κινούνται ως επί το πλείστον σε μοτίβα όμοια αυτών της όπερας του Ρίχαρντ Βάγκνερ τα οποία συνδέονται μεταξύ τους πολύ συχνά. Μια μετατροπή του κλασσικού θέματος της πρώτης ταινίας που κυκλοφόρησε αποτελεί το κεντρικό θέμα σε κάθε ταινία.

Ο μεγαλύτερος φόβος ενός Τζεντάι

Από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία στο σύμπαν του Star Wars είναι η Δύναμη. Αυτή δίνει στους Τζεντάι διάφορες δυνάμεις, από τηλεπάθεια και τηλεκίνηση μέχρι ψυχομέτρηση, υπεράνθρωπη φυσική κατάσταση και τη δυνατότητα πρόβλεψης του μέλλοντος. Περιγράφεται από τον Γιόντα ως ένα πεδίο που δίνει ζωή και είναι παντού. Ο μεγαλύτερος φόβος ενός Τζεντάι είναι να παρασυρθεί από τη σκοτεινή πλευρά της Δύναμης, η οποία αναδύεται μέσω των αρνητικών συναισθημάτων, δηλαδή φόβος, μίσος, οργή. Ανάλογα με το ποια πλευρά της Δύναμης χρησιμοποιεί κάποιος, έχει και τις ανάλογες δυνάμεις. Δίνεται η εντύπωση ότι η σκοτεινή πλευρά είναι ευκολότερη, αλλά δεν είναι πιο δυνατή και αυτό είναι θέμα διαμάχης μεταξύ Τζεντάι και Σιθ.