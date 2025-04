Sophie Nyweide: Έγκυος η ηθοποιός που πέθανε σε ηλικία μόλις 24 ετών

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Sophie Nyweide, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 24 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά της μέσα από συγκινητικό επικήδειο, ο οποίος δημοσιεύτηκε διαδικτυακά χωρίς να αποκαλύπτεται η αιτία του θανάτου της. Η ημερομηνία θανάτου προσδιορίζεται στις 14 Απριλίου.

Η Nyweide είχε ξεκινήσει την υποκριτική σε ηλικία έξι ετών και είχε συμμετάσχει σε αρκετές γνωστές παραγωγές, όπως το βραβευμένο «Bella» και το «Margot at the Wedding» του Noah Baumbach. Είχε εμφανιστεί επίσης στις ταινίες «And Then Came Love», «New York City Serenade» και «Mammoth», ενώ το 2014 είχε έναν ρόλο στην υπερπαραγωγή «Noah», δίπλα στον Ράσελ Κρόου.

Στο επικήδειο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δικοί της άνθρωποι περιγράφουν τη Sophie ως ένα «ευγενικό και εμπιστοσύνης κορίτσι», τονίζοντας πως η ευαισθησία της συχνά την έκανε ευάλωτη. Το κείμενο φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της σύντομης ζωής της, κάνοντας λόγο για αγώνες με ψυχικά τραύματα και δυσκολίες: «Έγραφε και ζωγράφιζε ασταμάτητα, με τα έργα της να απεικονίζουν το βάθος της ψυχής της, αλλά και τον πόνο που κουβαλούσε».

Οι συγγενείς της σημειώνουν ότι, παρότι είχε υποστηρικτικό περιβάλλον, γιατρούς και ανθρώπους που ήθελαν να τη βοηθήσουν, η ίδια απέφευγε τη θεραπεία λέγοντας συχνά: «Θα το διαχειριστώ μόνη μου».

Η τελευταία της εμφάνιση στην οθόνη καταγράφηκε το 2015, σε ένα επεισόδιο της κοινωνικής σειράς «What Would You Do?». Η καριέρα της, αν και σύντομη, άφησε αποτύπωμα στην ανεξάρτητη αμερικανική κινηματογραφική σκηνή των 2000s.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς της ολοκληρώνεται με ένα δραματικό μήνυμα προς την κοινωνία: «Η ζωή της Sophie τελείωσε πρόωρα. Ας μην πάει χαμένη. Οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε τα παιδιά μας και να κάνουμε περισσότερα».

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της ηθοποιού, που περιήλθε στην κατοχή του TMZ, η Nyweide ήταν έγκυος όταν διαπιστώθηκε ο θάνατός της λίγο πριν τις 5 π.μ. στις 14 Απριλίου στο Bennington του Vermont.

Στο σώμα της Sophie διενεργήθηκε νεκροψία… αλλά, μέχρι στιγμής, η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει επισήμως άγνωστη. Όμως, η αστυνομία ερευνά τον θάνατο ως πιθανή ακούσια υπερβολική δόση ουσιών.

Σε επικοινωνία που είχε η μητέρα της 24χρονης ηθοποιού με το TMZ, είπε ότι γνώριζε πως η κόρη της έκανε χρήση ναρκωτικών, συμπληρώνοντας ότι ήταν μια πολύ μικρή γυναίκα. Πρόσθεσε ότι η Sophie ήταν με άλλους ανθρώπους όταν πέθανε, αλλά η μητέρα της δεν τους γνώριζε.

Η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας στο θάνατο της Sophie. Οι αστυνομικοί είπαν ότι βρέθηκε σε μια όχθη ποταμού και ότι διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου. Είπαν ότι ένας άνδρας ήταν μαζί με τη Sophie όταν πέθανε και συνεργάζεται με την αστυνομία … Αν και η αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν θεωρείται ύποπτος ή πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Η μητέρα της λέει ότι η οικογένεια πενθεί… προσθέτοντας ότι η Sophie απολάμβανε την υποκριτική – και ποτέ δεν της συνέβη κάτι επιζήμιο στα πλατό, όπως συνέβη σε άλλα παιδιά ηθοποιούς. Ο πατέρας της, την θυμάται ως ένα κορίτσι “δημιουργικό, αθλητικό και σοφό πέρα από την ηλικία του”, που απαιτούσε να γίνει ηθοποιός.