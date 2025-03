Όσκαρ 2025: Θρίαμβος για την ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ

Σε μια τελετή που διήρκεσε σχεδόν 4 ώρες, η ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ, αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της 97ης Τελετής Απονομής των Βραβείων της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Η ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη, που εξιστορεί τις περιπέτειες μιας σεξεργάτριας από τη Νέα Υόρκη που παντρεύεται τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη αλλά απογοητεύεται σκληρά από την περιφρόνηση των πεθερικών της, απέσπασε 5 συνολικά Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ, Α’ Γυναικείου ρόλου για την Μάικι Μάντισον.

Ο 54χρονος δημιουργός, ο οποίος έγραψε ιστορία με 4 προσωπικά Όσκαρ σε μία απονομή ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ουόλτ Ντίσνεϊ, που είχε λάβει επίσης 4 στην απονομή του 1954, κατά την παραλαβή του Όσκαρ Σκηνοθεσίας έδωσε έναν λόγο υπέρ της κινηματογραφικής αίθουσας, καλώντας την βιομηχανία να τις στηρίξει, τα στούντιο να υποστηρίζουν την κινηματογραφική διανομή των ταινιών τους και τους γονείς να συστήσουν στα παιδιά τους την εμπειρία της αίθουσας.

Ερμηνείες

O Έιντριεν Μπρόντι απέσπασε το δεύτερο Όσκαρ A’ Αντρικού Ρόλου της καριέρας του για την ερμηνεία του στο «The Brutalist» ενώ η μεγάλη ανατροπή ήρθε στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου με μεγάλη νικήτρια τη Μάικι Μάντισον πρωταγωνίστρια του «Anora».

Η Ζόε Σαλντάνα αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez», το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών που αλλάζει φύλο.

Η 46χρονη ηθοποιός έγινε η πρώτη με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που κερδίζει Όσκαρ, έχοντας προηγουμένως διακριθεί με Χρυσή Σφαίρα, BAFTA και το βραβείο του Αμερικανικού Σωματείου Ηθοποιών (SAG) για τον ίδιο ρόλο.

Ο Κίραν Κάλκιν απέσπασε το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «A Real Pain» όπου υποδύεται έναν ευαίσθητο Αμερικανοεβραίο που ταξιδεύει μαζί με τον εξάδερφό του στην Πολωνία, για να τιμήσουν τη μνήμη της γιαγιάς τους. Ο 42χρονος Αμερικανός ηθοποιός ήταν το μεγάλο φαβορί σε αυτήν την κατηγορία, στην πρώτη απονομή της μεγάλης βραδιάς του Χόλυγουντ.

Το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ κέρδισε το «No Other Land», μια ταινία γυρισμένη από Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς δημιουργούς, οι οποίοι, μοιραία, έδωσαν τον πιο πολιτικοποιημένο λόγο της βραδιάς, καλώντας να σταματήσει η εθνοκάθαρση του παλαιστινιακού λαού. Το επίσης πολιτικό και λίαν συγκινητικό «I’m Still Here» του Βάλτερ Σάλες, που αφηγείται την αληθινή ιστορία της Εουνίσε Πάιβα που αγωνίστηκε να μάθει την αλήθεια για την εξαφάνιση του συζύγου της, ενός πρώην βουλευτή, το 1971 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία (1964-1985), απέσπασε το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας – είναι η πρώτη νίκη της Βραζιλίας στην κατηγορία.

Το «Flow», μια από τις καλύτερες ταινίες του 2024, κέρδισε δικαίως το Όσκαρ Καλύτερου Animation. Αναμενόμενα, το Όσκαρ Μακιγιάζ πήγε στο «Substance», ενώ το «Wicked» πρώτευσε στις κατηγορίες Κοστουμιών και Σκηνογραφίας, και υπόσχεται να επιστρέψει δριμύτερο του χρόνου με το δεύτερο μέρος του. Δύο Όσκαρ απέσπασε και το «Dune: Part 2», στις κατηγορίες Ήχου και Οπτικών Εφέ.

Στα highlights της βραδιάς συγκαταλέγεται η εμφάνιση του Μικ Τζάγκερ στην απονομή του Όσκαρ Τραγουδιού, η παρουσίαση του Μπεν Στίλερ στο Όσκαρ Σκηνογραφίας καθως και το αφιέρωμα στον θρυλικό πράκτορα 007, όχι για το ποτ-πουρί τραγουδιών της κινηματογραφικής σειράς αλλά για την υπέροχη χορογραφία της Μάργκαρετ Κουόλι πάνω στο αθάνατο θέμα του Τζον Μπάρι.

Οι νικητές αναλυτικά

Καλύτερη ταινία

Anora

Α’ Ανδρικός ρόλος

Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Μάικι Μάντισον (Anora)

Β’ Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Β’ Γυναικείος ρόλος

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Anora)

Φωτογραφία

The Brutalist

Διεθνής ταινία

I’m Still Here

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

Διασκευασμένο Σενάριο

Conclave

Ταινία Μικρού Μήκους

I’m Not a Robot

Ταινία Animation

Flow

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

In the Shadow of the Cypress

Μουσική

The Brutalist

Κοστούμια

Wicked

Μοντάζ

Anora

Καλύτερο Τραγούδι

El Mal, Emilia Perez

Σκηνογραφία

Wicked

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

No Other Land

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

The Only Girl in the Orchestra

Οπτικά Εφέ

Dune: Part Two

Ήχος

Dune: Part Two

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

The Substance