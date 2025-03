Όσκαρ 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την τελετή απονομής

Σε μόλις τρεις ταινίες έχει περιοριστεί στην φετινή απονομή των Όσκαρ το ενδιαφέρον για τις υποψηφιότητες: το «Anora», το «The Brutalist» και το «Conclave».

Αυτές οι ταινίες δεν είναι απλώς υποψήφιες για το πιο σημαντικό βραβείο της βραδιάς – είναι και οι εκπρόσωποι μιας χρονιάς που προκαλεί έντονες συζητήσεις για την κατεύθυνση της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η 97η απονομή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre σήμερα, Κυριακή 2 Μαρτίου, με την εκπομπή να μεταδίδεται από το ABC. Για πρώτη φορά, θα είναι επίσης διαθέσιμη για ζωντανή μετάδοση στο Hulu.

Το «The Brutalist», ένα συγκλονιστικό ιστορικό έπος που εξετάζει την εμπειρία των μεταναστών, και το «Wicked», η κινηματογραφική εκδοχή του θρυλικού μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, τα οποία συγκέντρωσαν από 10 υποψηφιότητες. Το «Conclave», το θρίλερ για την εκλογή νέου Πάπα, και το «A Complete Unknown», μια ματιά στα πρώτα χρόνια του Μπομπ Ντίλαν, ακολουθούν με 8 υποψηφιότητες.

Και οι πέντε αυτές ταινίες είναι υποψήφιες για την πιο σημαντική κατηγορία, αυτή της Καλύτερης Ταινίας, μαζί με εξαιρετικές ανεξάρτητες παραγωγές όπως το «Anora», το «Nickel Boys» και το «I’m Still Here», καθώς και το συγκλονιστικό «The Substance» και το «Dune: Part Two», το οποίο σπάνια βλέπουμε να κερδίζει την προσοχή των Όσκαρ.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος έχει κάνει θραύση με το «Dune» και το «Wonka», είναι υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την εξαιρετική του ερμηνεία ως Μπομπ Ντίλαν στο «A Complete Unknown». Η Ντέμι Μουρ, η οποία υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’90, επιστρέφει δυναμικά με την υποψηφιότητά της για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στο «The Substance», μια ανατρεπτική ταινία τρόμου που διερευνά τον σεξισμό και τον ηλικιακό ρατσισμό του κινηματογραφικού κόσμου.

Οι λίστες των υποψηφιοτήτων αναλυτικά

Καλύτερη ταινία



Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Α’ Ανδρικός ρόλος



Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A complete unknown)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing sing)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Α’ Γυναικείος Ρόλος



Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Φερνάντα Τόρες (I’m still here)

Β’ Ανδρικός ρόλος



Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Γιούρα Μπορίσοβ (Anora)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Έντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Β’ Γυναικείος ρόλος



Μόνικα Μπαρμπάρο (A complete unknown)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζοούνς (The Brutalist)

Ισαμπέλα Ροζελίνι (Conclave)

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Σκηνοθεσία



Σον Μπέικερ (Wicked)

Μπρέιντι Κορμπέ (The Brutalist)

Τζέιμς Μάνγκολντ (A complete unknown)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The substance)

Φωτογραφία



The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Διεθνής ταινία



Best adapted screenplay – Διασκευασμένο σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Διασκευασμένο Σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Ταινία Μικρού Μήκους



Anuja

A Lien

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Ταινία Animation

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit

The Wild Robott

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonders

Yuck

Μουσική

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Κοστούμια

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Καλύτερο Τραγούδι

El Mal, Emilia Perez

The Journey, The Six Triple Eight

Mi Camino, Emilia Perez

Like A Bird, Sing Sing

Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Σκηνογραφία

Wicked

Nosferatu

The Brutalist

Conclave

Dune 2

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelean War

Sugar Cane

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

Death By Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom Planet Apes

Wicked

Ήχος

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked