SAG Awards 2025: Η λίστα με τους μεγάλους νικητές

Τα 31α SAG Awards έλαβαν χώρα στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες, με την Κρίστεν Μπελ να είναι η οικοδέσποινα της εκδήλωσης, ενώ η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του Netflix.

Μεγάλοι νικητές της βραδιάς η ταινία «Conclave», που απέσπασε βραβείο για το σύνολο των ερμηνειών της, ο Τιμοτέ Σαλαμέ στον Α’ ανδρικό ρόλο (A Complete Unknown) και η Ντέμι Μουρ στον Α’ γυναικείο ρόλο (The Substance). Η σειρά «Shōgun» απέσπασε βραβείο για τις ερμηνείες του συνόλου των ηθοποιών, αλλά και ξεχωριστά με την Άννα Σαουάι και τον Χιρογιούκι Σανάντα να κερδίζουν βραβείο ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας σε δραματική σειρά. Το καστ του «Only Murders In The Building» (Μάρτιν Σορτ, Στιβ Μάρτιν, Σελένα Γκόμεζ) ήταν αυτό που απέσπασε βραβείο για το σύνολο των ερμηνειών.

Τέλος, η θρυλική ηθοποιός και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα έλαβε το τιμητικό βραβείο SAG Life Achievement Award, μια κορυφαία διάκριση για το σύνολο της καριέρας της.

Στην ομιλία της κάλεσε το Χόλυγουντ να υψώσει το ανάστημά του απέναντι στις προκλήσεις των καιρών.

«Αυτό που εμείς οι ηθοποιοί, δημιουργούμε είναι η ενσυναίσθηση. Η δουλειά μας είναι να κατανοήσουμε έναν άλλο άνθρωπο τόσο βαθιά ώστε να μπορούμε να αγγίξουμε την ψυχή του» είπε χαρακτηριστικά από τη σκηνή της τελετής απονομής των βραβείων και διευκρίνισε ότι η ενσυναίσθηση εκφράζει την έγνοια και το ενδιαφέρον για τους άλλους ανθρώπους.

Η λίστα με τους νικητές των SAG Awards 2025

Κινηματογράφος

Καλύτερος Ηθοποιός

Τιμοτέ Σαλαμέ

Καλύτερη Ηθοποιός

Ντέμι Μουρ

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος

Κίερεν Κάλκιν

Καλύτερη Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ζόι Σαλντάνα

Καλύτερο Καστ σε Ταινία

Conclave

Τηλεόραση

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Χιρογιούκι Σανάδα

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

Άννα Σαουάι

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Μάρτιν Σορτ

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

Τζιν Σμαρτ

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

Shōgun

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

Only Murders in the Building