BAFTA 2025: «Conclave» και «The Brutalist» οι μεγάλοι νικητές

Η αμερικανική-βρετανική ταινία πολιτικού θρίλερ «Conclave» του Γερμανού σκηνοθέτη Έντβαρντ Μπέργκερ απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα βρετανικά βραβεία BAFTA που απονεμήθηκαν την Κυριακή.

Με λαμπερές εμφανίσεις, συγκινητικές στιγμές και δυνατές ταινίες, η 77η απονομή των BAFTA άνοιξε τον δρόμο για τα Όσκαρ, που πλησιάζουν σε λίγες εβδομάδες.

Τέσσερα βραβεία BAFTA απέσπασε η ταινία «The Brutalist», στο Royal Festival Hall του Λονδίνου στην 78η απονομή των Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπρέιντι Κόρμπετ κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία ενώ ο ηθοποιός Έιντριεν Μπρόντι το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το «The Brutalist», όπου υποδύεται έναν Ούγγρο μετανάστη αρχιτέκτονα, επιζώντα του Ολοκαυτώματος, που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του. Το «The Brutalist» κέρδισε επίσης τα βραβεία καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και φωτογραφίας.

Η ταινία «Emilia Perez» του Γάλλου σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ απέσπασε δύο βραβεία BAFTA, ένα καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινίας, εν μέσω μιας διαμάχης για παλιά αμφιλεγόμενα tweets της πρωταγωνίστριας της ταινίας, της Κάρλα Σοφία Γκασκόν.

Η Μάικι Μάντισον αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο «Anora», ενώ στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου, ο Κίραν Κάλκιν κέρδισε το βραβείο για την ερμηνεία του στο «A Real Pain». Στον Β’ Γυναικείο Ρόλο, η Ζόε Σαλντάνα πρώτευσε για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ «Emilia Pérez». Η ταινία ήταν υποψήφια σε 11 κατηγορίες στην 78η τελετή απονομής των Βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Το βραβείο Rising Star δόθηκε στον David Jonsson, ενώ το βραβείο Outstanding Debut απονεμήθηκε στον Rich Peppiatt για το Kneecap. Στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, το βραβείο πήρε το Super/Man: The Christopher Reeve Story, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα. Στον τομέα του Μοντάζ, το Conclave επικράτησε, ενώ στην Κινηματογράφηση, η νίκη πήγε στο The Brutalist.

Στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, νικητής αναδείχθηκε το Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, που απέσπασε και το βραβείο Καλύτερης Παιδικής Ταινίας. Στον τεχνικό τομέα, το Dune: Part Two ξεχώρισε για τα Ειδικά Οπτικά Εφέ και τον Ήχο, ενώ το Wicked κέρδισε το Καλύτερο Κοστούμι και το The Substance αναγνωρίστηκε για το Καλύτερο Μακιγιάζ & Χτένισμα.