Βρέθηκε, μετά από 100 χρόνια, ταινία για τον Αβραάμ Λίνκολν που είχε χαθεί

Ταινία του βωβού κινηματογράφου του 1915 για τον Αβραάμ Λίνκολν που ήταν χαμένη εδώ και έναν αιώνα βρέθηκε σε μια αποθήκη στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

Ο Νταν Μάρτιν, ασκούμενος στο Αρχείο Ιστορικών Ταινιών στο Γκρίνπορτ, τακτοποιούσε κουτιά με δωρεές στην αποθήκη το περασμένο καλοκαίρι, όταν βρήκε το μοναδικό γνωστό σωζόμενο αντίγραφο της ταινίας «The Heart of Lincoln» για τη ζωή του 16ου προέδρου των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν.

«Για κάποιον που φοιτά σε Σχολή για συντήρηση ταινιών, αυτό είναι το πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει» είπε ο Μάρτιν στο NBC New York. Η ταινία είχε καταγραφεί από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου μεταξύ των περίπου 7.000 φιλμ του βωβού κινηματογράφου που πιστεύεται ότι έχουν χαθεί στο πέρασμα των χρόνων.

Την ταινία σκηνοθέτησε ο Φράνσις Φορντ, ο οποίος είχε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο μικρότερος αδερφός του Φορντ, Τζον Φορντ, κέρδισε τέσσερα Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Ο Τζον Φορντ σκηνοθέτησε την ταινία του 1939 «Young Mr. Lincoln», στην οποία πρωταγωνίστησε ο Χένρι Φόντα ως Αβραάμ Λίνκολν.

Silent film ‘The Heart of Lincoln’ found after missing 100 years – NBC New York https://t.co/KD3VApmjPj — Cineaste Magazine (@Cineaste_Mag) February 6, 2025

Σύμφωνα με τον ιδρυτή του Αρχείου Ιστορικών Ταινιών, Τζο Λούρο οι αδερφοί Φράνσις και Τζον Φορντ είχαν «εμμονή» με τον Αβραάμ Λίνκολν καθώς γύρισαν επίσης τα φιλμ When Lincoln Paid (1913), The Battle of Bull Run (1913), The Heart of Maryland (1915) και άλλα.

«Ο Λίνκολν ήταν ένας καλοπροαίρετος ηγέτης» είπε. «Ήταν ένας πρόεδρος με συμπόνια. Θρηνούσε για κάθε απόφαση και πολλές από τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρει κατά τη διάρκεια της πορείας του Εμφυλίου Πολέμου απεικονίζονται στην ταινία The Heart of Lincoln και πάντα με τον Λίνκολν να τις σκέφτεται πολύ» τόνισε. Η ταινία θα ψηφιοποιηθεί, θα προστεθεί μουσική και θα επανακυκλοφορήσει.