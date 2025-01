Όσκαρ 2025: Δεκατρείς υποψηφιότητες για την «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ

Η αντίστροφη μέτρηση για την 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ ξεκίνησε και επίσημα, με τη σημερινή ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων που έκαναν οι ηθοποιοί Μπόουεν Γιάνγκ («Wicked», «Saturday Night Live») και Ρέιτσελ Σένοτ («I Used to be Funny», «The Idol»).

Η παρουσίαση των υποψηφιοτήτων ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 17 Ιανουαρίου, ωστόσο οι εξελίξεις για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στις αρχές του μήνα σε πολλές περιοχές του Λος Άντζελες, προκάλεσαν τη διπλή αναβολή της τελετής της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Στην κορυφή της κούρσας βρίσκεται η ταινία «Emilia Pérez» με 13 υποψηφιότητες. Το μαφιόζικο μιούζικαλ του Ζακ Οντιάρ με στοιχεία από ισπανόφωνη τηλενουβέλαείναι υποψήφιο σε σημαντικές κατηγορίες όπως αυτές της Καλύτερης Ταινίας και Α’ Γυναικείου Ρόλου με την πρωταγωνίστρια Κάρλα Σοφία Γκασκόν να γράφει ιστορία καθώς είναι η πρώτη τρανς γυναίκα που αναγνωρίζεται σε κατηγορία Ερμηνείας. Ο 72χρονος Γάλλος σκηνοθέτης εγκαινιάζει ένα νέο και πρωτοποριακό είδος σινεμά.

Ακολουθεί η κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ «Wicked» με δέκα υποψηφιότητες καθώς και το ιστορικό δράμα «The Brutalist» το οποίο απέσπασε επίσης δέκα υποψηφιότητες σε σημαντικές κατηγορίες, ενώ οι ταινίες «A Complete Unknown» και «Κονκλάβιο» από οκτώ αντίστοιχα. Η πρόσφατη ταινία του Σον Μπέικερ, «Anora», έλαβε επτά υποψηφιότητες μεταξύ των οποίων και αυτή της νεαρής πρωταγωνίστριας Μάικι Μάντισον. Και οι πέντε αυτές ταινίες είναι υποψήφιες για το Όσκαρ Καλύτερης ταινίας, κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης, μαζί με τα «Anora», «Nickel Boys», «I’m Still Here», «The Substance» και «Dune: Part Two».

Στις κατηγορίες ερμηνείας δεν υπήρχαν ιδιαίτερες εκπλήξεις με τους Έιντριεν Μπρόντι, Ρέιφ Φάινς, Σεμπάστιαν Σταν, Κόλμαν Ντομίνγκο, Ντέμι Μουρ, Σίνθια Ερίβο, Αριάνα Γκράντε και Ζόι Σαλντάνα να αποσπούν τις υποψηφιότητές τους. Η μοναδική ηχηρή απουσία ήταν αυτή του Ντάνιελ Κρεγκ στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία του, «Queer».

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, η τελετή απονομής των 97ων Βραβείων Όσκαρ θα μεταδοθεί live σε πλατφόρμα streaming και πιο συγκεκριμένα, στο Hulu. Η τελετή θα μεταδοθεί απευθείας και από το ABC, ως συνήθως.

Η απονομή των βραβείων Όσκαρ 2025 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και αναμένεται να έχει διαφορετικό προφίλ προσανατολισμένο στην ιστορική καταστροφή στην καρδιά της βιομηχανίας του Χόλυγουντ. Οικοδεσπότης της βραδιάς θα είναι για πρώτη φορά ο κωμικός σεναριογράφος, παραγωγός και παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν. H τελετή θα προβληθεί στο αμερικανικό κανάλι ABC αλλά και, για πρώτη φορά, στην πλατφόρμα του Hulu.

Οι λίστες των υποψηφιοτήτων αναλυτικά

Καλύτερη ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Α’ Ανδρικός ρόλος

Έιντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A complete unknown)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing sing)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Φερνάντα Τόρες (I’m still here)

Β’ Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Γιούρα Μπορίσοβ (Anora)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Έντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Β’ Γυναικείος ρόλος

Μόνικα Μπαρμπάρο (A complete unknown)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζοούνς (The Brutalist)

Ισαμπέλα Ροζελίνι (Conclave)

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Wicked)

Μπρέιντι Κορμπέ (The Brutalist)

Τζέιμς Μάνγκολντ (A complete unknown)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The substance)

Φωτογραφία

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Διεθνής ταινία

Best adapted screenplay – Διασκευασμένο σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Πρωτότυπο σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Ταινία Μικρού Μήκους

Anuja

A Lien

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Ταινία Animation

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit

The Wild Robott

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonders

Yuck

Μουσική

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Κοστούμια

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Καλύτερο Τραγούδι

El Mal, Emilia Perez

The Journey, The Six Triple Eight

Mi Camino, Emilia Perez

Like A Bird, Sing Sing

Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Σκηνογραφία

Wicked

Nosferatu

The Brutalist

Conclave

Dune 2

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelean War

Sugar Cane

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

Death By Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom Planet Apes

Wicked

Ήχος

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked