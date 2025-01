Bafta Awards 2025: «Κογκλάβιο» και «Emilia Perez» πρώτευσαν στις υποψηφιότητες

Το θρίλερ «Κογκλάβιο» και η μουσική κωμωδία του Γάλλου Ζακ Οντιάρ «Emilia Perez» είναι πρώτες σε υποψηφιότητες για τα βρετανικά κινηματογραφικά βραβεία Bafta, τα οποία θα ανακοινωθούν στις 16 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο.

Το «Κογκλάβιο» του Γερμανού σκηνοθέτη Έντβαρντ Μπέργκερ συγκεντρώνει 12 υποψηφιότητες και ακολουθεί η ταινία «Emilia Perez» με 11.

Το αμερικανικό έπος «The Brutalist» του Μπρέιντι Κορμπέ, στο οποίο ο Άντριεν Μπρόντι ενσαρκώνει έναν αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος, απέσπασε εννέα υποψηφιότητες, με το «Anora» να ακολουθεί με επτά, μαζί με το «Dune: Μέρος Δεύτερο» και το «Wicked», ενώ το «A Complete Unknown» και το «Kneecap», η χαμηλού προϋπολογισμού βιογραφική κωμωδία από την Ιρλανδία που εξακολουθεί να συμβαδίζει με τους μεγάλους τίτλους των στούντιο, απέσπασαν από έξι υποψηφιότητες το καθένα.

Στην κατηγορία της κορυφαίας ηθοποιού, η σταρ του «Wicked» Σίνθια Ερίβο, μαζί με τη Ντέμι Μουρ και τη και τη Σίρσα Ρόναν. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Χιου Γκραντ και ο Άντριεν Μπρόντι είναι μεταξύ των υποψηφίων για τον καλύτερο ηθοποιό – δεν είναι όμως ο Ντάνιελ Κρεγκ για τον ρόλο του στο «Queer».

Οι νικητές των Bafta θα αποκαλυφθούν στις 16 Φεβρουαρίου σε μια τελετή στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

Bird

Blitz

Κονκλάβιο

Μονομάχος ΙΙ

Hard Truths

Kneecap

Lee

Ματωμένος Δεσμός

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό

Λούνα Ντάρμον – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος (Hoard)

Ριτς Πέπιατ – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος (Kneecap)

Ντεβ Πατέλ – Σκηνοθέτης (Monkey Man)

Σάντια Σούρι – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Τζέιμς Μπάουζερ – Παραγωγός, Μπάλθαζαρ ντε Γκανάϊ – Παραγωγός (Santosh)

Κάραν Καντάρι – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος (Sister Midnight)

Ξενόγλωσση Ταινία

All We Imagine As Light

Emilia Perez

I’m Still Here

Kneecap

Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Black Box Diaries

Daughters

Καμία Αλλη Γη

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Flow

Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

To Ατίθασο Ρομπότ

Παιδική & Οικογενειακή Ταινία

Flow

Kensuke’s Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Το Ατίθασο Ρομπότ

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Anora)

Εντουαρντ Μπέργκερ (Conclave)

Ντενί Βιλνέβ (Dune: Part Two)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Πρωτότυπο Σενάριο

Anora

The Brutalist

Kneecap

Αληθινός Πόνος

The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης

Διασκευασμένο Σενάριο

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Nickel Boys

Η Παράσταση του Σινγκ Σινγκ

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μαριάν Ζαν-Μπαπτίστ (Hard Truths)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Σίρσα Ρόναν (The Outrun)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Εντριαν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Χιου Γκραντ (Heretic)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Σελίνα Γκόμεζ (Emilia Perez)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

Τζέιμι Λι Κέρτις (The Last Showgirl)

Ιζαμπέλα Ροσελίνι (Conclave)

Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Γιούρα Μπόρισοβ (Anora)

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Κλάρενς Μακλίν (Sing Sing)

Εντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Καλύτερο Καστ

Anora

The Apprentice

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Kneecap

Φωτογραφία

The Brutalist

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Perez

Νοσφεράτου

Μοντάζ

AnoraΚονκλάβιο

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Perez

Kneecap

Κοστούμια

Blitz

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Νοσφεράτου

Wicked

Μακιγιάζ

Dune: Μέρος Δεύτερο

Emilia Perez

Νοσφεράτου

The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης

Wicked

Μουσική

The Brutalist

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Νοσφεράτου

Το Ατίθασο Ρομπότ

Σκηνικά

The Brutalist

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος Δεύτερο

Νοσφεράτου

Wicked

Ήχος

Blitz

Dune: Μέρος Δεύτερο

Mονομάχος II

The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης

Wicked

Εφέ

Better Man

Dune: Μέρος Δεύτερο

Mονομάχος II

Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων

Wicked

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Adios

Mog’s Christmas

Wander to Wonder

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Stomach Bug

Ανερχόμενο Ταλέντο

Μαρίσα Αμπέλα

Τζάρελ Τζερόμ

Ντέιβιντ Τζόνσον

Μάικι Μάντισον

Νάμπαν Ρίζβαν