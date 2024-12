«Sly Lives!»: Ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό μουσικό Σλάι Στόουν

Το ντοκιμαντέρ «Sly Lives!» για τον θρυλικό μουσικό Σλάι Στόουν σκηνοθετημένο από τον ιδρυτή του συγκροτήματος Roots και βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Αμίρ «Questlove» Τόμσον θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στo Φεστιβάλ Σάντανς τον Ιανουάριο.

Το ντοκιμαντέρ που εξερευνά τη ζωή, τη μουσική και τον πολιτιστικό αντίκτυπο του Σλάι Στόουν ρίχνει φως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαύροι καλλιτέχνες στη διαχείριση της επιτυχίας.

Μεταξύ άλλων για τον καλλιτέχνη μιλούν οι Αντρέ 3000, Τσάκα Καν, Νάιλ Ρότζερς, Τζορτζ Κλίντον, Κλάιβ Ντέιβις και τα μέλη της οικογένειάς του, οι κόρες του Σιλβέτ Ρόμπινσον, Νοβένα Κάρμελ και ο γιος του Σιλβέστερ Στιούαρτ Τζ.

Ο Σιλβέστερ Στιούαρτ γεννήθηκε το 1943 στο Ντέντον του Τέξας. Περισσότερο γνωστός με το σκηνικό του όνομα Sly Stone, ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων είναι πιο διάσημος για τον ρόλο του ως αρχηγός του γκρουπ Sly and the Family Stone που έπαιξε ρόλο στην ανάπτυξη της φανκ με την πρωτοποριακή συγχώνευση σόουλ, ροκ, ψυχεδελικής και γκόσπελ μουσικής τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Οι Sly and the Family Stone δημιουργήθηκαν στην περιοχή στο Σαν Φρανσίσκο το 1966 και γρήγορα έγιναν ένα πρωτοποριακό γκρουπ της δεκαετίας του ’60, με πολυφυλετική σύνθεση.

Το άλμπουμ του 1969 του γκρουπ «Stand!» και η συγκλονιστική ερμηνεία τους στο Φεστιβάλ Γούντστοκ το εδραίωσαν ως ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, αλλά τα ναρκωτικά και ο εγωισμός κυρίευσαν τον Sly, τον τραγουδιστή, τον τραγουδοποιό και τον αδιαμφισβήτητο αρχηγό του συγκροτήματος και παρ’ όλο που συνέχισε να έχει επιτυχίες για αρκετά χρόνια, σταδιακά βγήκε εκτός ελέγχου.

Απομονώθηκε και έμεινε άστεγος για ένα διάστημα. Έκανε αρκετές προσπάθειες επιστροφής, αλλά δεν τα κατάφερε πραγματικά. Ωστόσο, η κατάστασή του έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και συνεργάστηκε με τον Questlove και τον συγγραφέα Μπεν Γκρίμαν στην αυτοβιογραφία που κυκλοφόρησε πέρυσι με τίτλο «Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)» από μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γκρουπ.

Το ντοκιμαντέρ «Sly Lives! (aka the Burden of Black Genius) της Onyx Collective, παραγωγοί του οποίου είναι ο Τζόζεφ Πατέλ και ο Ντέρικ Μάρεϊ (Network Entertainment Inc.) και σκηνοθέτης ο Αμίρ «Questlove» Τόμσον (Two One Five Entertainment Inc.) θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu τον Φεβρουάριο.