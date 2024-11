«Pirates of the Caribbean»: Ξεκινούν τα γυρίσματα της έκτης ταινίας χωρίς τον Τζόνι Ντεπ

Ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα franchise της κινηματογραφικής βιομηχανίας, το «Pirates of the Caribbean», επιστρέφει με μία ολοκαίνουργια ταινία για την οποία έχει ήδη επιβεβαιωθεί η έναρξη των γυρισμάτων.

Σε αυτό το έργο το κοινό θα παρακολουθήσει μία καινούργια ιστορία με νέους χαρακτήρες ενώ θα απουσιάζει ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp), ο οποίος καθιερώθηκε ως «Captain Jack Sparrow» από την πρώτη παραγωγή που έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους το 2003 «The Curse of the Black Pearl» μέχρι και την πιο πρόσφατη, το «Dead Men Tell No Tales», το 2017.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζόρνταν Ρούιμι (Jordan Ruimy) του World of Reel, η ταινία θα ξεκινήσει τα γυρίσματα στα τέλη του 2025 στον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες, εκεί όπου γυρίστηκαν και οι άλλες ταινίες.

Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer) σχολίασε νωρίτερα φέτος ότι το franchise θα αποκτήσει «δύο διαφορετικές ταινίες». «Ελπίζουμε να τις κάνουμε και τις δυο και νομίζω ότι η Disney συμφωνεί να γίνει και η ταινία με την Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie)».

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η μία θα είναι reboot με ολοκαίνουργιο καστ, ενώ η άλλη θα είναι γυναικεία υπόθεση με τη Ρόμπι να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.