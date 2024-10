John Ashton: Πέθανε ο σκληρός «μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς»

Ο Άστον πέθανε την Πέμπτη στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του που δημοσίευσε το TMZ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός εμφανίστηκε σε περισσότερες από 200 κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές.

Οι πρώτες ταινίες του περιλαμβάνουν «An Eye for an Eye» (1973), «So Evil, My Sister» (1974), «Cat Murkil and the Silks» (1976), «Breaking Away» (1979), «Borderline» (1980) και «Honky Tonk Freeway» (1981). Είχε επίσης έναν δεύτερο ρόλο στο θρίλερ του 2007 που σκηνοθέτησε ο Μπεν Άφλεκ, «Gone Baby Gone».

Ωστόσο η ταινία που απογείωσε την καριέρα του ήταν «Ο μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς» το 1984 με πρωταγωνιστή τον ανερχόμενο τότε Έντι Μέρφι.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε τρεις από τις τέσσερις ταινίες (1984,1987, 2024) της σειράς συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης, η οποία μάλιστα κυκλοφόρησε φέτος στο Netflix και είχε τον ρόλο του αρχηγού της αστυνομίας.

Ο Τζον Άστον είχε γεννηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 1948 στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης. Όταν αποφοίτησε από το λύκειο, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Ντεφάνς στο Οχάιο όπου φοίτησε για δύο χρόνια προτού μεταγραφεί στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Από εκεί αποφοίτησε με πτυχίο στις Θεατρικές Τέχνες.

Στο οπτικοακουστικό θέαμα μπήκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 παίζοντας σε αστυνομικές σειρές όπως οι «Κότζακ», «Κολόμπο», «Οι χαμογελαστοί ντετέκτιβς» και «Η αστυνομικίνα». Άλλες σειρές στις οποίες εμφανίστηκε είναι οι «Ντάλας», και πιο πρόσφατα «Νόμος και τάξη: Ειδική ομάδα».

Thursday night John seemed like he was sleeping but the Yankees were on. They won the game, clinched the division then John made it to home.

Forty years of laughs on screen and off. John LIVED his life!

My brother, my partner, my Sarge – I love you.

There’s no smoking in… pic.twitter.com/auysWWGzxN

— Judge Reinhold (@JudgeReinhold) September 29, 2024