«The Sims»: Το βιντεοπαιχνίδι γίνεται ταινία

Η σκηνοθέτις της σειράς «Loki» στο Disney+, Κέιτ Χέρον, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία, βασισμένη στο σενάριο που συνυπογράφει με την Μπριόνο Ρέντμαν.

«Αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για το ‘The Sims’ θα μεταφέρει τη μαγεία του σε εκατομμύρια νέους θαυμαστές», δήλωσε η πρόεδρος της EA Entertainment, Λάουρα Μίλε. «Είναι μια απόδειξη της διαχρονικής δύναμης αυτού του αγαπημένου παιχνιδιού, το οποίο έχει γοητεύσει περισσότερους από 500 εκατομμύρια παίκτες εδώ και 25 χρόνια».

‘The Sims’ movie adaptation has officially been confirmed by EA.

It is being produced by Margot Robbie’s production company LuckyChap and directed by Kate Herron (‘Loki’). pic.twitter.com/ofzOG5bROQ

