Πέθανε ο Τσαντ ΜακΚουίν, γιος του Στιβ ΜακΚουίν, γνωστός από το «Karate Kid»

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του την επόμενη μέρα με μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στους ξεχωριστούς λογαριασμούς του Τσαντ και του Στιβ στο Instagram. Η αιτία του θανάτου του δεν έγινε γνωστή.

Rest in peace, Chad McQueen…Dutch was an incredible character!! Cobra Kai pic.twitter.com/3RadjKLbRu

— Cris Adams (@Grizzard_Goober) September 13, 2024