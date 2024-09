Η Μπριζίτ Μακρόν στο Netflix: Θα εμφανιστεί στη σειρά «Emily in Paris»

Η είδηση δημοσιεύθηκε πρώτη φορά από το περιοδικό Elle πριν από λίγες μέρες. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η σύζυγος του προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν θα φορά τα δικά της ρούχα για την εμφάνισή της και ότι «δεν της έχουν δοθεί ιδιαίτερες οδηγίες».

Lily Collins is joined by French first lady Brigitte Macron to film Emily In Paris as the VIP guest prepares to make a surprise appearance https://t.co/Tv9MQnmmzm

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 3, 2024