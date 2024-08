«Sarah’s Oil»: Η απόγονος των σκλάβων που έγινε το πλουσιότερο μαύρο κορίτσι στον κόσμο

Ο Ζάκαρι Λίβαϊ (Zachary Levi) και η Νάια Ντεσίρ-Τζόνσον (Naya Desir-Johnson) έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη νέα δραματική ταινία «Sarah’s Oil» των Amazon MGM Studios.

Εμπνευσμένη από το βιβλίο της Τόνια Μπόλντεν (Tonya Bolden), «Searching for Sarah Rector: The Richest Black Girl in America», η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της Σάρα Ρέκτορ (Sarah Rector), μιας Αφροαμερικανίδας που γεννήθηκε στην Ινδιάνικη Επικράτεια της Οκλαχόμα το 1902 από τους Τζο και Ρόουζ Ρέκτορ οι οποίοι είχαν αποκτήσει άλλα εννέα παιδιά.

Το 1906 δόθηκε από την κυβέρνηση στη Σάρα και στα αδέλφια της μια έκταση. Η θέση της, ότι υπάρχει πετρέλαιο κάτω από την άγονη γη, αποδεικνύεται σωστή. Ωστόσο, όταν οι άπληστοι απατεώνες πλησιάζουν, η Σάρα στρέφεται στην οικογένεια, στους φίλους και σε μερικούς κατοίκους του Τέξας για να διατηρήσει τον έλεγχο της πλούσιας σε πετρέλαιο γης της και τελικά γίνεται το πλουσιότερο μαύρο κορίτσι στον κόσμο, σε ηλικία μόλις 11 ετών.

Η παραγωγή της ταινίας έχει ολοκληρωθεί. Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Σονέκα Μάρτιν-Γκριν (Sonequa Martin-Green), Γκάρετ Ντίλαχαντ (Garret Dillahunt), Μπρίτζετ Ρίγκαν (Bridget Regan) και Κένρικ Γκριν (Kenric Green). Ο Σάιρους Νόουραστε (Cyrus Nowrasteh) ανέλαβε τη σκηνοθεσία σε σενάριο που έγραψε με την σύζυγό του Μπέτσι Γκίφεν Νόουραστε (Betsy Giffen Nowrasteh).

«Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στην παρουσίαση της εμπνευσμένης αληθινής ιστορίας της Σάρα Ρέκτορ και ανυπομονούμε να την απολαύσει το κοινό στη μεγάλη οθόνη», δήλωσε η Julie Rapaport, επικεφαλής του τμήματος ταινιών, παραγωγής και ανάπτυξης των Amazon MGM Studios.

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία «Sarah’s Oil», αναμένεται στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου του 2025.