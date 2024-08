Μεγκ Ράιαν: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο τιμά την Αμερικανίδα ηθοποιό

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μεγκ Ράιαν πρόκειται να παραλάβει το Βραβείο Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο στο 30ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην πρωτεύουσα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης ως αναγνώριση της προσφοράς της στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Η 62χρονη ηθοποιός θα παρουσιάσει, επίσης, σε ειδική προβολή τη ρομαντική κωμωδία της «You’ve Got Mail» του 1998, με συμπρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς, στο Open Air Cinema, στον ίδιο χώρο όπου η αμερικανική ρομαντική κωμωδία προβλήθηκε για πρώτη φορά πριν από 25 χρόνια στο 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο.

Η Μεγκ Ράιαν θα συμμετάσχει επίσης σε master class με συντονιστή τον Βόσνιο σκηνοθέτη Ντάνις Τάνοβις γνωστό για τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του «No Man’s Land».

