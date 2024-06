Τέιλορ Γουίλι: Πέθανε ο ηθοποιός της σειράς «Hawaii 5-0»

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός της σειράς «Hawaii 5-0»,Τέιλορ Γουίλι, σε ηλικία 56 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον τοπικό ειδησεογραφικό σταθμό της Χαβάη, «KITV» η φίλη του και μουσικός, Λίνα Λάνγκι. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια του θανάτου του.

