Λονδίνο: Φεστιβάλ αφιερωμένο στη μουσική ταινιών, σειρών και βιντεοπαιχνιδιών

Νέο Φεστιβάλ από τον επόμενο χρόνο αφιερωμένο στη μουσική από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα βιντεοπαιχνίδια θα διοργανωθεί στο Λονδίνο.

Το London Soundtrack Festival με επίτιμο καλεσμένο τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη του «Lord Of The Rings», Χάουαρντ Σορ θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI) από τις 19 έως τις 26 Μαρτίου του 2025.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συζητήσεις με τον Χάουαρντ Σορ και τον θρυλικό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ για τη συνεργασία τους, καθώς και ζωντανές εμφανίσεις, προβολές, Q&A συνθετών και masterclasses με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της μουσικής για βιντεοπαιχνίδια.

Οι Κρόνενμπεργκ και Σορ συνεργάζονται εδώ και πάνω από 45 χρόνια σε ταινίες, μεταξύ άλλων, στα κινηματογραφικά έργα Videodrome, The Fly, Dead Ringers, Crash, M Butterfly, Eastern Promises, A History of Violence και πιο πρόσφατα στο The Shrouds.