Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα του Πατέρα με ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό αφιέρωμα

Το ERTFLIX υποδέχεται την Ημέρα του Πατέρα, στις 16 Ιουνίου και εύχεται «χρόνια πολλά» σε όλους τους μπαμπάδες, με ένα ειδικό αφιέρωμα.

Έως τις 17 Ιουνίου 2024, μη χάσετε το ειδικό αφιέρωμα «Χρόνια πολλά μπαμπά» του ERTFLIX, με τις πιο τρυφερές κινηματογραφικές ιστορίες πατρότητας.

«Toni Erdmann» (2016)

Ο αιώνια πλακατζής Βίνφριντ, λατρεύει να ενοχλεί την κόρη του. Τρυπώνει στη ζωή της, τις συναντήσεις και τις εξόδους της, προσπαθώντας να την πλησιάσει. Ενοχλημένη του ζητά να σταματήσει. Τότε συστήνεται το alter ego του Βίνφριντ – ο Τόνι Έρντμαν. Ο Τόνι είναι ένας περίεργος τύπος με κακό κοστούμι, τραγική περούκα κι ακόμη χειρότερη οδοντοστοιχία. Όσο πιο εκκεντρικός γίνεται, τόσο η κόρη του φαίνεται να ανταποκρίνεται.

Σκηνοθεσία: Μάρεν Άντε

Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Σιμόνισεκ, Σάντρα Χίλερ, Ίνγκριντ Μπισού, Ίνγκριντ Μπέρκχαρντ

«Daddy cool» (2017)

Η Μοντ αποφασίζει να χωρίσει τον Αντριάν, καθώς τον θεωρεί ανώριμο και ακατάλληλο για να κάνει μαζί του οικογένεια. Εκείνος, σε μια ύστατη προσπάθεια να τη μεταπείσει, θα μετατρέψει το σπίτι τους σε… παιδικό σταθμό! Ένας παιδικός σταθμός που δεν θα θέλατε να βρεθεί ποτέ το παιδί σας, γίνεται πεδίο σπαρταριστών περιστατικών, αλλά και καυγάδων σε μια κωμωδία περί της ανδρικής ανωριμότητας, γεμάτη ζωντάνια και πάνες.

Σκηνοθεσία: Μαξίμ Γκοβάρ

Πρωταγωνιστούν: Βενσάν Ελμπάζ, Λοράνς Αρνέ, Γκρεγκορί Φιτουσί, Ζαν-Φρανσουά Κερέ, Μπερνάρ Λε Κοκ, Βανεσά Ντεμουί, Μισέλ Λεμπ

«Μη χαμηλώνεις το βλέμμα» (2018)

(Never look away)

Στη μεταπολεμική Ανατολική Γερμανία, ο νεαρός φοιτητής Καλών Τεχνών, Κουρτ, ερωτεύεται την Έλλη, μια συμφοιτήτριά του. Ο πατέρας της, ο καθηγητής Σίμπαντ, ένας διάσημος γιατρός, απορρίπτει την επιλογή της κόρης του και ορκίζεται να καταστρέψει τη σχέση τους. Αυτό που δεν ξέρει κανείς είναι ότι οι ζωές τους είναι ήδη συνδεδεμένες με ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό.

Σκηνοθεσία: Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ

Πρωταγωνιστούν: Τομ Σίλινγκ, Σεμπάστιαν Κοχ, Πόλα Μπερ, Σάσκια Ρόζενταλ, Όλιβερ Μασούτσι

«Η δεύτερη αλήθεια» (2014)

(A second chance)

O Αντρέας και ο Σιμόν είναι συνάδελφοι αστυνομικοί και στενοί φίλοι, παρ’ όλο που κάνουν τελείως διαφορετική ζωή. Ο Αντρέας έχει σύζυγο και παιδί, ενώ ο πρόσφατα χωρισμένος Σιμόν περνάει τον χρόνο του μεθώντας σε ένα στριπ κλαμπ. Όλα αλλάζουν, όταν οι δυο τους κάνουν έφοδο στο σπίτι ενός ζευγαριού τοξικομανών. Εκεί θα βρουν ένα μωρό κλειδωμένο σε μια ντουλάπα που κλαίει και είναι μέσα στις ακαθαρσίες. Ένα τραγικό συμβάν που θα ακολουθήσει και θα ταράξει τις ισορροπίες στην οικογένεια του Αντρέας, θα είναι η αφετηρία μιας αλυσίδας λανθασμένων αντιδράσεων που θα έχουν απροσδόκητη κατάληξη.

Σκηνοθεσία: Σουζάνε Μπίερ

Πρωταγωνιστούν: Νικολάι Κόστερ Βαλντάου, Νικολάι Λι Κάας, Μαρία Μπόνεβι, Μέι Άντερσεν, Ούλριχ Τόμσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν

«The cut» (2014)

Μαρντίν, 1915. Η τουρκική αστυνομία συλλαμβάνει όλους του Αρμένιους άνδρες μέσα σε μια νύχτα και ο νεαρός σιδηρουργός, Νάζαρετ Μονογκιάν, αποχωρίζεται βίαια την οικογένειά του. Χρόνια αργότερα, αφού ο Νάζαρετ έχει επιβιώσει από τη γενοκτονία, μαθαίνει ότι οι κόρες του είναι κι αυτές ζωντανές. Κάνει σκοπό της ζωής του να τις ξαναβρεί και περιπλανιέται από την έρημο της Μεσοποταμίας ως την Αβάνα και τα απομονωμένα βοσκοτόπια της Βόρειας Ντακότα. Σε αυτή την Οδύσσεια, θα συναντήσει απλούς ανθρώπους έτοιμους να του συμπαρασταθούν και να τον βοηθήσουν, αλλά και την άλλη πλευρά της απαξίωσης και της βαρβαρότητας.

Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν

Πρωταγωνιστούν: Ταχάρ Ραχίμ, Σιμόν Αμπκαριάν,Αρσινέ Κατζιάν, Μακράμ Κουρί, Κέβορκ Μαλικιάν

«10 μέρες χωρίς τη μαμά» (2017)

(10 days without mom)

Ο Βίκτορ και η Βέρα είναι ένα απολύτως κανονικό ζευγάρι παντρεμένοι εδώ και 20 χρόνια με 4 παιδιά: τον Μπρούνο (14), τη Λάρα (12), τον Τάτο (8) και τον Λόλο (2). Όμως ο Βίκτορ, απορροφημένος από τη δουλειά του, δεν ασχολείται καθόλου με την καθημερινότητα της οικογένειας και στην πραγματικότητα ζηλεύει την γυναίκα του. Πιστεύει ότι έχει άφθονο χρόνο να κάνει ό,τι θέλει. Η έρημη Βέρα, νιώθοντας εξουθενωμένη από τις χιλιάδες δουλειές που έχει καθημερινά και συνειδητοποιώντας την αδιαφορία του άντρα της, αποφασίζει να κάνει ένα γενναίο διάλειμμα μακριά από όλους και όλα. Φεύγει διακοπές. Ο Βίκτορ αλλά και τα παιδιά, την έχουν πατήσει για τα καλά. Κι όσο οι μέρες χωρίς τη μαμά περνούν, η κατάσταση αγριεύει…

Σκηνοθεσία: Αριέλ Βινογκράντ

Πρωταγωνιστούν: Ντιέγκο Περέτι, Κάρλα Πέτερσον, Μαρτίν Λακούρ, Αγκουστίνα Κάμπο

«Οι Μίτσελ και η εξέγερση των μηχανών»

(The Mitchells vs. The Machines)

Η Κέιτι Μίτσελ από μικρή ένιωθε πως δεν ταιριάζει με κανέναν, ούτε καν με την ίδια την οικογένειά της, ενώ το όνειρό της ήταν πάντα, να πάει σε σχολή κινηματογράφου. Όταν το όνειρό της γίνεται επιτέλους πραγματικότητα και ετοιμάζεται να φύγει για το πανεπιστήμιο, ο πατέρας της συνειδητοποιεί το πόσο πολύ έχουν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Έτσι, αποφασίζει να πάρει όλη την οικογένεια μαζί σε ένα ταξίδι για να συνοδεύσουν την Κέιτι στη σχολή, με σκοπό να τα ξαναβρούν. Μόνο που μια εξέγερση από ρομπότ τούς χαλάει τα σχέδια, κάνοντάς τους την τελευταία οικογένεια πάνω στη Γη και τους μόνους που μπορούν να σώσουν την ανθρωπότητα!

Σκηνοθεσία: Μάικ Ριάντα

Πρωταγωνιστούν: Ντάνι ΜακΜπράιντ, Άμπι Τζέικομπσον, Μάγια Ρούντολφ, Έρικ Άντρε, Ολίβια Κόλμαν