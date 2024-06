Η έβδομη τέχνη ως εργαλείο δράσης και μετασχηματισμού

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Το 1ο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης (Piff Agios Nikolaos) είναι μια ανεξάρτητη μη εμπορική, μη κερδοσκοπική πολιτιστική πρωτοβουλία όπου μέσα από μια επιμελημένη επιλογή, θα προβληθούν βραβευμένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους Παλαιστινίων κυρίως δημιουργών του κινηματογράφου.

Το Φεστιβάλ ανοίγει το πρόγραμμά του στον Άγιο Νικόλαο την Παρασκευή 5 Ιουλίου στον κινηματογράφο «Χριστίνα». Οι προβολές συνεχίζουν το Σάββατο, 6 Ιουλίου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Πάνω Ελούντας και ολοκληρώνονται την Κυριακή, 7 Ιουλίου στην Πλατεία Δικαστηρίων Νεάπολης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και μετά τις προβολές ακολουθεί συζήτηση με την επιμελήτρια του PIFF Limassol εικαστικό Jafra Abu Zoulouf, τον σπουδαίο γιατρό χειρουργό & Διευθυντή της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου παλαιστινιακής καταγωγής, Μασούντ Χάνι, αλλά και σκηνοθέτες και ακτιβιστές που βρέθηκαν στην εμπόλεμη ζώνη και μπορούν να συμβάλουν στον προβληματισμό του κοινού.

Η εμπνεύστρια της ιδέας και επιμελήτρια του Φεστιβάλ, Παλαιστίνια εικαστικός Jafra Abu Zoulouf, που ζει στη Λεμεσό τα τρία τελευταία χρόνια, μας μίλησε για τη σημαντική διοργάνωση.

«Πιστεύω ότι η αντίσταση εκδηλώνεται με πολλές μορφές. Ως καλλιτέχνης, έχω βαθιά επίγνωση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η τέχνη στη δυναμική της αντίστασης. Η πίστη μου στη δύναμη της εικόνας είναι ακλόνητη, αλλά πέρα από αυτό, αναγνωρίζω τη ζωτική λειτουργία της τέχνης και του πολιτισμού στον δρόμο προς την αλλαγή, στην επιβεβαίωση της συνέχισης της ύπαρξής μας, αλλά και τη σημασία της τεκμηρίωσης και της δημιουργίας μέσα σε αυτές τις διαδικασίες.

Η τέχνη, στις απεριόριστες μορφές της -συμπεριλαμβανομένου του κινηματογράφου- δεν πρέπει ποτέ να συνιστά πολυτέλεια για τους λίγους προνομιούχους. Πρέπει να αναδύεται από τον λαό, να μιλάει για τον λαό και να αντανακλά το μωσαϊκό της ανθρώπινης εμπειρίας και του αγώνα. Αντλείται από τις ζωές και τις εμπειρίες μας, έτσι, έχει την υποχρέωση να ξεπερνά τα όρια της άνεσης, να συμμετέχει ενεργά και να διαμορφώνει κινήματα αντίστασης, να εκφράζει τις αλήθειες μας χωρίς επιφυλάξεις και να αντιμετωπίζει κατά μέτωπο σημαντικά ζητήματα.

Προβάλλοντας αυτές τις ταινίες που εμβαθύνουν στην καθημερινή ζωή και τις εμπειρίες των Παλαιστινίων σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, κατά τη διάρκεια μιας γενοκτονίας που συντελείται εις βάρος τους και εν μέσω μιας θάλασσας παραπληροφόρησης και λογοκρισίας από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να αμφισβητήσουμε τις ‘’αλήθειες’’ που μας έχουν ταΐσει και νομίζουμε ότι γνωρίζουμε. Αυτός ο στόχος είναι καίριος όχι μόνο για την καταπολέμηση της προσπάθειας για απανθρωποποίηση των Παλαιστινίων -ένα φαινόμενο πολύ συνηθισμένο στους καταπιεσμένους λαούς- αλλά και για να πυροδοτήσει μια ευρύτερη αμφισβήτηση των καθιερωμένων αφηγήσεων.

Ασχολούμαστε με την ικανότητα της τέχνης να καταγράφει την πραγματικότητα, να αρχειοθετεί την ύπαρξη και την αντίστασή μας και να προωθεί την κοινωνική αλλαγή. Είναι επιτακτική ανάγκη τώρα περισσότερο από ποτέ να ενισχύσουμε αυτές τις φωνές, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουν σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο τιμούμε την ουσία της κοινής μας ανθρώπινης εμπειρίας, αλλά και υπογραμμίζουμε την επείγουσα ανάγκη για αντιμετώπιση και δράση σε ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα. Η τέχνη και ο κινηματογράφος, ως εκ τούτου, γίνονται εργαλεία όχι μόνο έκφρασης αλλά και δράσης και μετασχηματισμού.»

Η Γεωργία Αντωνιάδη, Μέλος της Επιτροπής του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εστιάζοντας στο πως ήρθε το Φεστιβάλ στην Κρήτη και πως πιστεύει ότι θα αγγίξει το ελληνικό κοινό, μας ανέφερε:

«Όταν είδα ότι Κύπριοι φίλοι μου συμπράττουν για το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου, έφερα την ιδέα στην ομάδα του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, η οποία έχει ανάλογες ευαισθησίες γύρω από κοινωνικά θέματα και ζητήματα δικαιοσύνης και ισότητας. Η ιδέα αγκαλιάστηκε καθώς όλοι πιστεύουμε ότι η τέχνη είναι ο πιο εύκολος, άμεσος και αληθινός δρόμος για να ακουστούν θέματα που είναι αμφιλεγόμενα, έχουν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα και τυγχάνουν διαστρέβλωσης για να εξυπηρετήσουν εκάστοτε συμφέροντα.

Επίσης, θεωρούμε ότι οι Κρητικοί θα ταυτιστούν με την αγροτική ζωή και καθημερινότητα των Παλαιστινίων που σκιαγραφείται στις ταινίες αλλά και με τους αγώνες τους για ελευθερία.»

Λίγα λόγια για τη διοργάνωση

Τις εκδηλώσεις διοργανώνει η ομάδα του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, μια ομάδα ενεργών ανθρώπων που ζει στην πόλη του Αγίου Νικολάου και στοχεύει σε μια κοινωνία συμπεριληπτική, με ενσυναίσθηση, μια κοινωνία αλληλέγγυα που να λειτουργεί με γνώμονα τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Στο επίκαιρο πλαίσιο της γενοκτονίας του λαού της Γάζας και της κατοχής της παλαιστινιακής γης από το κράτος του Ισραήλ και τους εποίκους από το 1948, πιστεύουμε ότι είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να δώσουμε φωνή στον παλαιστινιακό λαό.

Έτσι αποφασίσαμε να προβάλουμε το έργο Παλαιστίνιων δημιουργών ως μια δεύτερη έκδοση του Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου (Piff Limassol) που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσέλευση, τον περασμένο Φεβρουάριο στη Λεμεσό της Κύπρου. Η εμπνεύστρια της ιδέας, Παλαιστίνια εικαστικός Jafra Abu Zoulouf που ζει στη Λεμεσό τα τρία τελευταία χρόνια, με μεγάλη χαρά αποδέχτηκε την πρότασή μας για μια «αντιγραμένη» έκδοση του Piff Limassol και εξασφάλισε εκ μέρους μας τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Μέσα από αυτή την εκδήλωση θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στην ανάδειξη της Παλαιστινιακής πραγματικότητας στην Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τα κατεχόμενα εδάφη αλλά και στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και του πολιτισμού της Παλαιστίνης. Οι ταινίες δεν αφορούν μόνο στην πολιτική ιστορία της Παλαιστίνης, αλλά και στα καθημερινά προβλήματα και αγωνίες που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι όπου κι αν βρίσκονται. Ο ελληνικός λαός γενικότερα αλλά και της Κρήτης ειδικότερα μπορεί με ευκολία να αντιληφθεί και να συσχετισθεί με τη θεματική των ταινιών καθώς πολλές από αυτές αφορούν στην αγροτική ζωή και τον απλό τρόπο διαβίωσης των Παλαιστινίων αλλά και να του φέρει θύμησες από το παρελθόν όταν ο ίδιος τελούσε υπό κατοχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ PIFF CRETE 1ST EDITION

(* Οι ταινίες είναι κατάλληλες για ηλικίες 16 ετών και άνω)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΚΙΝ/ΦΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ || ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21:00 || Foragers (Τροφοσυλλέκτες) |της Jumana Manna

2022 || Ντοκιμαντέρ/Δράμα || 65’

Το Foragers συνδυάζει μεθοδολογίες τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας για να αποδώσει τη σύγκρουση μεταξύ των Ισραηλινών Αρχών για την Προστασία της Φύσης και των Παλαιστινίων τροφοσυλλεκτών. Με καυστικό χιούμορ, η ταινία απαθανατίζει την αγάπη, την αντοχή και τη γνώση της παράδοση που περνάει από γενιά σε γενιά μέσα σ’ ένα άκρως πολιτικοποιημένο περιβάλλον.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

22:30 || Q/A

Ακολουθεί συζήτηση µε την επιμελήτρια του PIFF Limassol Jafra Abu Ζoulouf

ΣΑΒΒΑΤΟ, 06 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ || ΕΛΟΥΝΤΑ

21:00 || Ταινίες Μικρού Μήκους

120 KM του Waseem Khair

2021 || Ντοκιμαντέρ || 30’

Οι Παλαιστίνιοι καλλιτέχνες Osama Atwa και Waseem Khair ταξιδεύουν στο Λίβανο για µια καλλιτεχνική περιήγηση στους προσφυγικούς καταυλισμούς της Βηρυτού. Παρά την απαγόρευση των Ισραηλινών αρχών να ταξιδέψουν εκεί, καταφθάνουν και οι δυο τους εν τέλει στο Λίβανο. Ολοκληρώνοντας την περιοδεία αυτή επιστρέφουν στην Παλαιστίνη όπου ένα νέο ταξίδι θα αρχίσει, µε δίκες και Ισραηλινά δωμάτια ανακρίσεων εξαιτίας ενός ταξιδιού 120 χιλιομέτρων. Η καλλιτεχνική τους αυτή περιήγηση θα τους κοστίσει 20 μήνες στις Ισραηλινές φυλακές.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

Hamza: Chasing the Ghost Chasing Me του Ward Kayyal

2022 || Δράμα || 18’

Καθώς ο μεσήλικας Hamza αναρρώνει από µία ασθένεια, ταυτόχρονα συνεχίζει την πρακτική που ξεκίνησε όταν αποφυλακίστηκε από την ισραηλινή φυλακή πριν από 20 χρόνια. Κάθε µέρα, πηγαίνει στο δάσος για να κυνηγήσει το λιοντάρι που οι ντόπιοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

The Present της Farah Nabulsi | Σκηνοθεσία: Bruno de Champris

2020 || Δράμα || 24’

Ο Yusef στην επέτειο του γάμου του, αναχωρεί μαζί µε την μικρή του κόρη, από την Δυτική Όχθη για να αγοράσει ένα δώρο στη σύζυγό του. Ανάμεσα σε στρατιώτες, διαχωρισμένους δρόμους και σημεία ελέγχου, πόσο εύκολο είναι να πάει κανείς για ψώνια;

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

Oceans of Injustice της Farah Nabulsi

2017 || Δράμα || 11’

Για δεκαετίες, μία ανυπολόγιστη αδικία πραγματοποιείται σε βάρος ενός ολόκληρου λαού. Μέσα από τα νέα μέσα, νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε τι περνά αυτός ο λαός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ιδέα. Στόχος του Oceans of Injustice είναι να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τον αγώνα των Παλαιστινίων για ελευθερία, δικαιοσύνη και ισότητα.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

22:30 || Q/A

Ακολουθεί συζήτηση µε την επιμελήτρια του PIFF Limassol Jafra Abu Ζoulouf και την εκπρόσωπο της ανθρωπιστικής οργάνωσης Women United For Peace Melanie Fouquay.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 07 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ || ΝΕΑΠΟΛΗ

21:00

Today They Took My Son της Farah Nabulsi

2014 || Δράμα || 7’

Μια μητέρα αντιμετωπίζει την αρπαγή του μικρού της γιου από τον στρατό. Η αδυναμία της να αποτρέψει τη σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση που γνωρίζει ότι βιώνει το παιδί της, είναι κάτι περισσότερο από ό,τι μπορεί να αντέξει μια μητέρα. Αυτό συμβαίνει σε περισσότερα από 700 παιδιά το χρόνο στην Παλαιστίνη.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

The Wanted 18 των Amer Shomali & Paul Cowan

2014 || Ντοκιμαντέρ / Animation || 75’

Μέσα από την τεχνική εμψύχωσης stop motion (stop-motion animation), σχέδια και συνεντεύξεις, οι σκηνοθέτες Amer Shomali και Paul Cowan αναδημιουργούν μια εκπληκτική αληθινή ιστορία: την καταδίωξη δεκαοκτώ αγελάδων από τον ισραηλινό στρατό, των οποίων η ανεξάρτητη παραγωγή γάλακτος, σε μια Παλαιστινιακή αγροτική κολεκτίβα κηρύχθηκε “απειλή για την εθνική ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ”.

Δείτε το τρέιλερ εδώ.

22:30 || Q/A

Ακολουθεί συζήτηση µε την επιμελήτρια του PIFF Limassol Jafra Abu Zoulouf, τον διευθυντή της ΜΕΘ Αγίου Νικολάου Hany Massoud, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Παροικίας στην Ελλάδα Mohammed El Sayed και τον Γραμματέα της Παροικίας Ahmed Hassan.

FUNDRAISING CAMPAIGN

Στόχος της καμπάνιας είναι η συγκέντρωση χρημάτων για τα έξοδα της διοργάνωσης αλλά και για τη στήριξη ενός ταλαντούχου παλαιστίνιου καλλιτέχνη από τη Γάζα του Durgham Qreiqe, που μαζί με άλλους καλλιτέχνες δίνουν όλη τους την ενέργεια μέσω της τέχνης, οργανώνοντας διάφορες δραστηριότητες για να δώσουν λίγη χαρά στα παιδιά της Γάζας που βιώνουν αυτή την τρομακτική πραγματικότητα τόσο καιρό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ PIFF CRETE_AGIOS NIKOLAOS

Ημέρες: από Παρασκευή, 05 έως και Κυριακή, 07 Ιουλίου 2024

Χώροι Φεστιβάλ: Κιν/φος Χριστίνα, Εθν. Αντιστάσεως 11, Άγ. Νικόλαος (05/7) Παλιό Δημοτικό Σχολείο, Άνω Ελούντα (06/07) πλατεία Δικαστηρίων Νεάπολης (07/07)

Ώρες έναρξης: 21.00

Είσοδος: Ελεύθερη

Καταλληλόλητα: Οι ταινίες είναι κατάλληλες για ηλικίες άνω των 16 ετών