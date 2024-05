Νικ Πασκουάλ: Ο ηθοποιός του «How I Met Your Mother» μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του

Ο Αμερικανός ηθοποιός Νικ Πασκουάλ κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 20 φορές την πρώην σύντροφό του, βραβευμένη καλλιτέχνη μακιγιάζ της βιομηχανίας του θεάματος.

Ο ηθοποιός συνελήφθη στο Τέξας προσπαθώντας να διαφύγει από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ο 34χρονος Πασκουάλ φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της Άλι Σίχορν στο Σάνλαντ της Καλιφόρνια γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα στις 23 Μαΐου και τη μαχαίρωσε. Η Σίχορν φέρει πολλαπλές τομές στον λαιμό της μαζί με κοψίματα στα χέρια και την κοιλιά της.

Η καλλιτέχνης και παραγωγός ειδικών εφέ, γνωστή για τη δουλειά της στις ταινίες «Rebel Moon» και «Mean Girls», βρέθηκε από την παρένθετη μητέρα της σε μια λίμνη αίματος.

Ο Νικ Πασκουάλ, σύμφωνα με τη New York Post, κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας, διάρρηξη κατοικίας πρώτου βαθμού με την παρουσία προσώπου και κατηγορία για τραυματισμό συζύγου, συντρόφου, αρραβωνιαστικού, φίλου, φίλης ή γονέα παιδιού.

Κατηγορείται επίσης για «πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στο θύμα υπό συνθήκες ενδοοικογενειακής βίας. Ο ηθοποιός θα εκδοθεί στην κομητεία του Λος Άντζελες, όπου θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει τη μέγιστη ποινή στην πολιτεία, αυτή της ισόβιας κάθειρξης.

