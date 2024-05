77ο Φεστιβάλ Καννών: Βραβείο για «Το Χάος που Άφησε Πίσω της» του Νίκου Κολιούκου

Το Χάος που Άφησε Πίσω της, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Νίκου Κολιούκου, επιστρέφει από τις Κάννες, όπου πραγματοποίησε τη διεθνή του πρεμιέρα, με μια σημαντική διάκριση, το δεύτερο μεγάλο βραβείο του Επίσημου Διαγωνιστικού Σπουδαστικού Τμήματος του Φεστιβάλ, LΑ CINEF.

Η ταινία επιλέχθηκε από 2.263 συμμετοχές νέων δημιουργών απ’ όλον τον κόσμο και διαγωνίστηκε ανάμεσα σε άλλες 17, αποσπώντας εξ ημισείας το δεύτερο βραβείο με το «Out the Window Through the Wall» σε σκηνοθεσία Αζια Σεγκάλοβιτς.

Το Χάος που Άφησε Πίσω της, με πρωταγωνιστές την Μαρίνα Σιώτου και τον Γιάννη Τσορτέκη, γυρίστηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του Νίκου Κολιούκου και της πτυχιακής εργασίας της Αλεξάνδρας Ρίμπα στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την φεστιβαλική του πορεία από το Σπουδαστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας, όπου απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την Μαρίνα Σιώτου.

Σύνοψη:

Η Άννα νιώθει πως τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρό της, μια μουσική καριέρα στο Παρίσι. Η επιτυχία δεν θα έμοιαζε άπιαστη, αν ο αλκοολικός πατέρας της δεν στεκόταν εμπόδιο στο δρόμο της. Μια ιστορία για την αγάπη και την εξάρτηση, για όλα αυτά που αγαπάς και για αυτά που θες να αφήσεις πίσω.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ηθοποιοί: Μαρίνα Σιώτου, Γιάννης Τσορτέκης, Ελένη Καραγιώργη, Δανάη Σκιάδη, Μαρία Φιλίνη, Βασίλης Κανάκης, Αιμιλία Τσορτέκη.

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Νίκος Κολιούκος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αλεξάνδρα Ρίμπα

Μοντάζ: Γιώργος Ζαφείρης

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση / Sound Design: Πελαγία Χατζηνικήτα

Σκηνογραφία: Έλενα Κουτσού

Ενδυματολογία: Κωνσταντίνα Μαρδίκη

Costumer: Νέλλη Γόντικα

Μακιγιάζ: Βούλα Χουρτσίδου

Ηχοληψία: Μαρία Πασβάντη, Αγγελική Σαΐντ

Μίξη Ήχου: Κώστας Φυλακτίδης, Tone Studio

Color Correction: Δημήτρης Μανουσιάκης, Frenel Post Lab

Α’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Σίλβα Τσουμάνα

Line Producer: Στέφανος Ευαγγελόπουλος

Παραγωγή: Νίκος Κολιούκος, Αλεξάνδρα Ρίμπα, Πελαγία Χατζηνικήτα